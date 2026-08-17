Derrière les portes closes : le Real Madrid prépare une surprise pour ses nouvelles recrues

Le Real Madrid s'apprête à présenter ses nouvelles recrues au cours de la semaine, quelques jours seulement avant ses débuts en Liga face à l'Espanyol. La direction du club a toutefois décidé de rompre avec le format traditionnel des cérémonies de présentation auquel les supporters étaient habitués ces dernières années, dans une démarche à caractère particulier et familial.

Selon le journal espagnol « Mundo Deportivo », le Real Madrid entend organiser la cérémonie de présentation de ses nouveaux joueurs dans les installations du club à Valdebebas, en présence de Florentino Pérez, président du club, et des membres des familles des joueurs, les festivités devant se dérouler à huis clos, loin des supporters et des médias.

Le Real Madrid a recruté six joueurs durant la période des transferts estivaux sous la houlette de l'entraîneur portugais José Mourinho, mais aucun d'entre eux n'a encore bénéficié d'une cérémonie de présentation officielle, ce qui a conduit le club à mettre en place un programme spécial pour présenter les nouveaux visages avant le coup d'envoi officiel de la saison.

Cette nouvelle cérémonie se distinguera par l'absence des supporters, ainsi que par le fait que les joueurs ne tiendront pas de conférence de presse après leur présentation, contrairement à l'usage des saisons précédentes, lorsque les recrues du Real Madrid faisaient l'objet de célébrations populaires et de larges conférences de presse.

La liste des joueurs que le club présentera devrait comprendre Mourinho, Diomandé, Cucurella, Konaté, Dumfries, Aspay et Bernardo Silva, lors d'une cérémonie que le club a décrite comme différente de l'image traditionnelle de présentation des nouvelles recrues.

Cette démarche intervient alors que le Real Madrid se prépare à disputer son premier match en Liga, en se déplaçant sur le terrain de l'Espanyol le samedi 22 août, lors de la deuxième journée de la compétition, à 21h30.

Le Real Madrid espère que les nouvelles recrues, aux côtés du projet Mourinho, constitueront un tournant pour l'équipe après deux saisons durant lesquelles le club n'a pas atteint ses objectifs. Les prochains jours devraient révéler le visage complet du nouveau groupe avant l'entrée officielle dans la course aux titres de la saison.