Derrière le bruit des performances en baisse : le Real Madrid dégaine son arme la plus redoutable face aux critiques

Le Real Madrid continue d'enchaîner les victoires malgré les problèmes qu'il rencontre dans son style de jeu et sa capacité amoindrie à plier les matches facilement, en s'appuyant sur un esprit combatif qui lui a permis de revenir de situations difficiles, la dernière en date étant son sursaut face à la Roma, après avoir renversé un retard de (1-3) en une précieuse victoire (4-3) en 8 minutes.

Le journal espagnol "Marca" a révélé que cet esprit combatif est devenu l'un des principaux points forts de l'équipe de José Mourinho, son influence s'étant manifestée dans 6 des 10 matches disputés par le club cette saison, que ce soit par un retour tardif ou par la poursuite du combat malgré des circonstances défavorables.

Après le retour réussi face à la Roma, Federico Valverde a déclaré : "Avec un esprit combatif, nous commençons à obtenir ce que nous recherchons. Je suis fier que l'équipe possède cet esprit combatif", tandis que Mourinho a attribué ce sursaut au "courage des joueurs".

6 matches qui révèlent l'autre visage du Real Madrid

Le match face à la Roma n'a pas été un cas isolé, puisque le Real Madrid a démontré sa capacité à se battre jusqu'aux dernières secondes dans plusieurs confrontations cette saison.

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L'équipe a signé une victoire tardive face à l'Espanyol grâce à un but à la 90e minute, et a reproduit le même scénario face à Elche, tout en affichant également sa détermination lors des matches contre le Real Betis et l'Atlético Madrid, même si elle n'est pas parvenue au résultat escompté dans les deux cas.

Face au Real Betis, Kylian Mbappé a manqué un penalty qui aurait pu offrir à l'équipe la possibilité d'égaliser, alors que le Real Madrid a refusé de capituler dans le derby contre l'Atlético Madrid, malgré son infériorité numérique, s'inclinant (1-2) avec un but d'Antonio Rüdiger à la 89e minute.

Lors de la rencontre face à Villarreal, l'équipe n'a pas réussi à inscrire un nouveau but après l'expulsion de Vinicius Junior, mais elle a préservé son avantage d'un but à zéro pendant plus de 20 minutes, confirmant sa capacité à résister sous la pression.

Face à la Roma, le retour a été encore plus net, le Real Madrid ayant transformé un retard de deux buts en une victoire précieuse, dans une séquence qui a reflété la volonté des joueurs de continuer à se battre jusqu'au bout.

Et Asencio, le joueur du Real Madrid, a déclaré : "Nous ne voulions pas abandonner, nous tenions absolument à gagner ce match".

8 victoires qui donnent à Mourinho un argument de défense face aux critiques

Malgré les critiques liées aux performances de l'équipe et au tumulte qui l'entoure sur le terrain comme en dehors, le Real Madrid a enregistré 8 victoires pour deux défaites lors de ses 10 premiers matches, un bilan qui offre au club un aspect positif au milieu des discussions sur ses problèmes techniques.

En Liga, le Real Madrid subit une pression croissante en raison du bon départ du Barça, qui place les hommes de Mourinho devant un défi précoce dans la course au titre, tandis que l'équipe occupe une place parmi les huit premiers en Ligue des champions, avec un sans-faute.

Jude Bellingham a cherché à mettre en avant les résultats plutôt que les critiques entourant l'équipe, en déclarant : "Parfois, il y a des matches un peu plus difficiles, mais nous avons gagné la plupart d'entre eux".