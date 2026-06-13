Selon des sources proches de la Seleção, un appel téléphonique décisif entre l’entraîneur Carlo Ancelotti et l’ancien Blaugrana Neymar da Silva a mis fin à plusieurs semaines de polémique. Ce contact direct a permis d’inclure l’attaquant dans la liste définitive du Brésil pour la Coupe du monde 2026, mais avec un rôle clairement défini : celui de remplaçant qui ne participera pas à la phase de groupes, une décision qualifiée de « coup de génie footballistique » par l’entraîneur italien.

Selon le quotidien espagnol AS, qui cite des sources bien informées, l’entretien franc et transparent a eu lieu quelques jours avant l’annonce de la liste définitive des 26 joueurs ; Ancelotti s’est montré clair et direct sur le rôle limité que Neymar jouerait au sein de la sélection, ce que le joueur a accepté dès le premier jour du stage de préparation.

L’ancien mentor du Real Madrid savait que sa décision, à la fois sportive, sociale et politique, susciterait un vif écho dans un pays de 213 millions d’habitants ayant célébré la sélection de Neymar comme une fête nationale, malgré des performances récentes loin de son meilleur niveau physique.

La Seleção, quintuple championne du monde, disputera son premier match ce samedi contre le Maroc sans Neymar dans le onze de départ, et sans aucune perspective de le voir entrer en jeu lors de la phase de groupes, conformément à un plan soigneusement élaboré par Ancelotti. L’ancien entraîneur du Real Madrid avait précédemment invoqué la condition physique de l’attaquant comme principale raison, tout en reconnaissant que son effectif avait pourtant besoin de lui.

Si Neymar n’est plus indispensable sur le terrain, il endosse désormais le rôle de mentor pour les jeunes, affichant un comportement irréprochable au sein du groupe. Vinícius Júnior et Raphinha, eux, mènent désormais l’attaque, un changement « attendu et logique » selon les sources citées.

Blessé lors de son dernier match avec Santos, Neymar aurait normalement été écarté, mais Ancelotti a choisi de le garder pour son expérience et son leadership.

L’aspect économique entre aussi en ligne de compte : d’après plusieurs sources, la présence de Neymar, même sur le banc, activera des contrats publicitaires et de sponsoring bien plus lucratifs que son absence totale, pesant lourd dans les caisses de la CBF et de ses partenaires.