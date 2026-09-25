Les Pays-Bas Espoirs n’ont plus leur qualification pour l’Euro Espoirs en main. Pour cela, l’équipe de Michael Reiziger devait battre la Norvège Espoirs, mais à Deventer, le match s’est terminé sur un 0-0.

Les Pays-Bas devaient donc gagner ce match contre la Norvège pour garder leur qualification pour l’Euro Espoirs entre leurs mains. Les Pays-Bas Espoirs avaient récolté cinq points en cinq rencontres, mais pouvaient malgré tout grimper à la deuxième place du groupe avec une victoire. La deuxième place donne droit aux barrages pour l’Euro, et non même à une qualification directe.

Il reste désormais encore deux matches à disputer dans cette campagne de qualification des Pays-Bas Espoirs : un contre la Bosnie et un contre la Slovénie. Il n’y aura plus de match contre Israël, mais cette équipe compte donc désormais un point de plus, ce qui fait que les Pays-Bas n’ont plus leur qualification pour le tournoi entre leurs mains.

Dans les dix premières minutes, les Pays-Bas se sont procuré la première grosse occasion de but. Dave Kwakman a trouvé Devin Haen juste à l’extérieur de la surface, qui a bien contrôlé avant d’armer face au gardien norvégien. Mais celui-ci a réussi à empêcher le but.

Il a ensuite fallu longtemps avant que les Pays-Bas Espoirs ne se montrent à nouveau. Un centre pour Givairo Read était juste un peu trop haut et une frappe d’Ernest Poku a été contrée juste devant la ligne.

Juste avant la pause, Gjivai Zechiël s’est encore approché d’un but. Le milieu de terrain de Feyenoord a reçu le ballon venu du côté dans une occasion qui a suivi un corner de la Norvège, mais il a ajusté juste à côté.

En seconde période, il y a eu une grosse occasion pour le remplaçant Aymen Sliti. Les Pays-Bas Espoirs se sont soudain retrouvés en situation de supériorité numérique et ont trouvé l’attaquant d’Excelsior dans la surface. Mais sa frappe a été bloquée de manière spectaculaire par le latéral de sc Heerenveen Olivier Braude.

Juste avant la fin, Zechiël a semblé encore éviter une catastrophe aux Pays-Bas Espoirs. Il a soudain pu placer une tête complètement seul, mais l’a envoyée à côté. De plus, le jeu avait déjà été arrêté pour une faute.