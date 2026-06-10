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England v Costa Rica - International FriendlyGetty Images Sport
Loai Mohamed

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Dernières nouvelles… Un orage retarde le début de la répétition générale de l'Angleterre en vue de la Coupe du monde

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Météo : Orlando sous un déluge ininterrompu.

Le coup d’envoi du match amical entre l’Angleterre et le Costa Rica, initialement prévu à 23h (heure de La Mecque), a été reporté en raison d’un violent orage qui s’est abattu sur Orlando (États-Unis), provoquant de fortes pluies ayant inondé la pelouse, a annoncé la Fédération anglaise de football.

Aucune heure de report n’a encore été communiquée, et les joueurs anglais, toujours en route vers l’enceinte, devraient disputer là leur ultime test avant le Mondial.

Cette situation rappelle celle du match amical Arabie saoudite-Équateur, interrompu samedi dernier à l’aube pendant environ deux heures en raison d’orages, ce qui pourrait également perturber les rencontres de la Coupe du monde 2026.

Les Three Lions disputent leur ultime galop d’essai avant le Mondial, où ils figureront dans le dernier groupe en compagnie de la Croatie, du Ghana et du Panama.

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Selon le journal The Sun, « la pluie ne s’arrête pas » et les averses devraient persister encore une heure, compliquant la tâche des équipes d’entretien.

Un journaliste sur place a rapporté avoir entendu « le plus fort coup de tonnerre de sa vie », ajoutant que les normes de sécurité américaines l’ont contraint à chercher refuge dans un magasin voisin du stade.

Selon d’autres sources, le coup d’envoi pourrait être de nouveau reporté si les pluies persistent, même si les nuages commencent à se disperser légèrement. La décision officielle des organisateurs est attendue dans les prochaines heures.

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