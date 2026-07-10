Dernières nouvelles : Sadio Mané annonce sa retraite internationale et laisse entendre qu’il endossera bientôt un nouveau rôle au sein de l’équipe du Sénégal

La star sénégalaise Sadio Mané a annoncé sa retraite internationale, mettant ainsi fin à plus de dix ans de carrière en sélection nationale, quelques jours seulement après l’élimination des « Lions de la Teranga » de la Coupe du monde 2026.

Dans un communiqué publié par le journal sénégalais « Le Quotidien », l’attaquant de 34 ans a confirmé que sa participation à la Coupe du monde 2026, conclue par une élimination en huitièmes de finale après une défaite 3-2 face à la Belgique après prolongation, constituait son dernier match sous le maillot national.

Bien qu’il mette un terme à sa carrière internationale, Mané poursuivra son parcours en club, puisqu’il est sous contrat avec le club saoudien Al-Nassr jusqu’en 2027.

Un message d’adieu émouvant

Il a adressé un message émouvant aux supporters sénégalais, affirmant avoir tout donné pour défendre les couleurs de son pays.

« Sachez que j’ai tout sacrifié pour ce drapeau, a-t-il déclaré dans son communiqué, repris par le journal français L’Équipe. J’ai donné le meilleur de moi-même et je me suis toujours battu de toutes mes forces pour notre patrie. »

Il a ajouté : « Votre soutien indéfectible a été le véritable moteur de tous mes succès. »

Un nouveau rôle

L’ancien capitaine a par ailleurs affirmé qu’il ne comptait pas s’éloigner du football sénégalais et qu’il souhaitait continuer à servir la sélection dans un autre rôle, après avoir mis un terme à sa carrière internationale.

« Demain, je serai heureux de mettre mon expérience au service de la patrie, que ce soit au sein d’un staff technique, sur le banc des entraîneurs ou au sein des institutions sportives », a-t-il déclaré.

Plus d’une décennie sous le maillot du Sénégal

Mané a débuté en sélection en 2012 et totalise 130 sélections, ce qui en fait l’une des plus grandes figures du football sénégalais.

L’ancien ailier du club français de Metz a été l’un des principaux artisans du sacre du Sénégal à la Coupe d’Afrique des nations 2021, après avoir perdu la finale de l’édition 2019. Il a également remporté la finale de l’édition 2025, mais la CAF a attribué le titre au Maroc par décision administrative, dans l’attente de la décision finale de la Cour internationale du sport (CAS).

Il a par ailleurs endossé un leadership affirmé au sein de la sélection, comme en témoigne son intervention décisive lors de la dernière finale face au Maroc, quand il a poussé ses coéquipiers à regagner le terrain.