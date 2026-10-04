Dernière tentative du Portugal pour mettre fin à la crise Ronaldo : quelle est l'histoire ?

Le journal français « L'Équipe » a révélé des manœuvres au sein de la Fédération portugaise de football visant à faire revenir la légende Cristiano Ronaldo au sein de la sélection au cours de la prochaine période, dans le but de lui offrir l'occasion de disputer son dernier match international sous le maillot de son pays, une démarche destinée à tirer le rideau sur sa carrière internationale d'une manière digne de ce qu'il a apporté au football portugais.

Ronaldo avait quitté de manière soudaine le rassemblement de la sélection portugaise le 30 septembre, à la suite de tensions avec l'entraîneur Jorge Jesus, après être resté sur le banc des remplaçants durant toute la rencontre face à la Norvège, qui s'est terminée par une victoire du Portugal 2-1, malgré sa participation aux séances d'échauffement.

La décision de partir est intervenue après une conférence de presse de Jesus et une discussion entre Ronaldo et le président de la Fédération portugaise, le joueur annonçant par la suite qu'il révélerait en temps voulu les véritables raisons de son départ, sans toutefois avoir annoncé jusqu'à présent sa retraite internationale de manière officielle.

Selon le quotidien français, le Portugal travaille à organiser une rencontre revêtant un caractère particulier pour Ronaldo, de sorte que le match devienne une occasion de faire ses adieux au capitaine de la sélection et à l'un des joueurs les plus marquants de l'histoire du pays, après de longues années durant lesquelles sa carrière internationale a été jalonnée de nombreux succès et de moments historiques.

Les responsables de la sélection portugaise cherchent à faire de la dernière rencontre de Ronaldo une célébration digne de son statut, plutôt que de voir sa carrière internationale s'achever de façon ordinaire, d'autant que le joueur a porté le maillot du Portugal lors de nombreux grands tournois et a conduit la sélection à ses plus beaux succès.

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« L'Équipe » estime que l'idée d'organiser un match d'adieu pour Ronaldo intervient en reconnaissance de l'héritage qu'il a laissé avec la sélection portugaise, après être devenu le meilleur buteur de l'histoire de la sélection et l'un des joueurs ayant disputé le plus de matchs internationaux, sans oublier que son nom est associé aux étapes les plus importantes de l'histoire du football portugais au cours du siècle actuel.

L'idée de ces adieux devrait susciter un grand intérêt populaire et médiatique, compte tenu du statut exceptionnel dont jouit Ronaldo au Portugal, son dernier match représentant pour les supporters l'occasion de voir leur capitaine historique sous le maillot de la sélection une ultime fois, au milieu d'un hommage attendu à sa longue carrière et à ses succès internationaux.

Ainsi, le Portugal travaille à préparer une fin exceptionnelle à la carrière internationale de Ronaldo, en lui offrant un match d'adieu digne d'une légende ayant laissé une empreinte indélébile dans l'histoire de la sélection, dans l'attente de la détermination de la date, de l'adversaire et des détails de la rencontre qui pourrait voir la dernière apparition du capitaine du Portugal sous le maillot de son pays.