En raison de conditions météorologiques défavorables, le coup d’envoi du match Mexique-Équateur, comptant pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026, a été reporté. Les orages et la foudre ont contraint les organisateurs à retarder le début de la rencontre quelques minutes avant l’heure prévue.

Le coup d’envoi était initialement prévu à 4 h du matin, heure de La Mecque, dans le mythique stade Azteca de Mexico. Des milliers de supporters présents dans les tribunes ont donc patienté, comme le rapporte le journal britannique The Sun, en attendant la décision finale concernant l’heure du coup d’envoi.

Finalement, le comité d’organisation a décidé de reporter le coup d’envoi d’une heure, fixant la nouvelle échéance à 5 h du matin, heure de La Mecque.

L’Azteca accueillera aussi l’un des huitièmes de finale ce week-end, que le Mexique pourrait disputer s’il se qualifie, face au vainqueur d’Angleterre-République démocratique du Congo.

Rappelons que ce n’est pas la première fois que la météo perturbe le Mondial 2026 : lors du match France-Irak à Philadelphie, la rencontre avait déjà été interrompue deux heures en raison d’un violent orage.

Pendant cette rencontre, les spectateurs ont été invités à se mettre à l’abri à l’intérieur du stade à la fin de la première mi-temps, tandis que les joueurs regagnaient les vestiaires, avant que la rencontre ne reprenne une fois les conditions météorologiques améliorées ; les deux équipes ont alors dû effectuer un nouvel échauffement en raison de la durée de l’interruption.

Selon le protocole de sécurité, tout match est suspendu dès qu’un éclair est détecté dans un rayon de 13 kilomètres autour du stade, et la reprise n’est autorisée qu’au moins 15 minutes après le dernier phénomène enregistré.

Bien que des orages aient menacé plusieurs rencontres au cours des deux dernières semaines, la plupart ont débuté à l’heure prévue. Les organisateurs du match Mexique-Équateur restent donc vigilants et attendent une amélioration des conditions météorologiques avant de donner le feu vert au coup d’envoi.

Le vainqueur de cette rencontre affrontera en huitièmes de finale le gagnant du match Angleterre-République démocratique du Congo, dont l’issue sera connue ce mercredi soir.