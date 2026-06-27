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Dernière étape… Chelsea réunit Alonso et une star de la Premier League

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L’entraîneur des Blues apporte une nouvelle dimension d’expérience à l’équipe.

Le Chelsea FC a intensifié ses contacts avec un joueur que son nouvel entraîneur, Xabi Alonso, connaît bien. Ce transfert pourrait reformer le duo qui a brillé en Bundesliga, alors que les discussions ont connu une avancée significative ces dernières heures.

Selon le journaliste Florian Plettenberg, les Blues auraient trouvé un accord verbal complet sur les conditions personnelles avec le milieu de terrain de Sunderland, Granit Xhaka.

L’ancien capitaine d’Arsenal est donc sur le point de retrouver Xabi Alonso à Stamford Bridge, après leur collaboration au Bayer Leverkusen.

Selon la même source, Chelsea négocie déjà avec Sunderland pour finaliser le transfert, dont les modalités restent à définir.

Âgé de 33 ans, le milieu de terrain a disputé 36 matchs sous le maillot des Black Cats, inscrivant un but et délivrant six passes décisives.

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À déterminer
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Le capitaine expérimenté dispute actuellement sa quatrième Coupe du monde : il a conduit la Suisse à la qualification officielle pour les seizièmes de finale du Mondial 2026, qui se déroule aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

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