Dernière étape… Achraf Hakimi fait appel de la décision de le renvoyer en jugement

Le défenseur international marocain Achraf Hakimi, qui évolue au Paris Saint-Germain, a décidé de se pourvoir en cassation contre son renvoi devant le tribunal correctionnel, une semaine après la confirmation par la cour d’appel de Versailles de sa condamnation pour le viol d’une jeune femme en février 2023.

Cette démarche, ultime recours, vise à faire annuler la décision de la chambre d’instruction rendue fin février, puis confirmée vendredi dernier par la cour d’appel, qui a estimé dans un communiqué qu’il existait des preuves suffisantes pour justifier la comparution du footballeur devant le tribunal correctionnel de l’Oise. selon le journal français « Le Parisien ».

Cette accélération judiciaire survient alors que le latéral droit, qui porte le brassard de capitaine des « Lions de l’Atlas », dispute la Coupe du monde 2026. Qualifiés pour les seizièmes de finale, les Marocains s’apprêtent à défier les Pays-Bas dans un match très attendu.

Malgré la sensibilité de la situation, le défenseur a réagi sur son compte X, affirmant attendre avec impatience le procès. Il a déclaré : « J’ai choisi le silence pendant des années, pensant que préserver ma dignité, faire preuve de patience et avoir confiance en la justice permettraient de prendre les bonnes décisions. Mais aujourd’hui, on raconte une histoire qui ne me concerne pas, au détriment de ma famille et de ma vie, et surtout, au détriment de la vérité. J’ai parfois l’impression d’être devenu une cible facile, mais j’attendais ce procès depuis le premier jour, et maintenant je l’attends avec impatience… Et enfin, je vais pouvoir m’exprimer. »

Malgré la gravité des faits reprochés, le staff des Lions de l’Atlas lui a réitéré sa confiance. Après la rencontre face à l’Écosse, le sélectionneur Mohamed Wahbi a ainsi affirmé qu’Hakimi était « en excellente forme » : «Achraf Hakimi semble en très bonne forme, il déborde de joie. Nous sommes tous derrière lui, et il a livré un match formidable. Nous sommes très sereins, et lui en particulier est très serein face à cette affaire ; j’ai senti qu’il était en paix avec lui-même.»

Le gardien remplaçant Mounir El-Hadj a confirmé ces propos quelques jours plus tard en déclarant : « Tout le monde ici soutient Achraf ; c’est notre modèle au Maroc, et nous serons toujours à ses côtés, quoi qu’il arrive. »