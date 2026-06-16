Les sélections asiatiques poursuivent leur excellent départ dans la Coupe du monde 2026. Après leurs premiers matchs de la phase de groupes, elles demeurent invaincues, signant un début de tournoi remarquable qui atteste de la progression du football asiatique sur la scène internationale.

En cinq matchs, elles comptent une victoire et quatre nuls, des performances encourageantes face à des formations européennes, sud-américaines et océaniennes.

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La Corée du Sud a réalisé l’un des résultats les plus marquants en s’imposant face à la République tchèque (2-1), tandis que le Japon a confirmé sa bonne forme avec un match nul passionnant contre les Pays-Bas (2-2), dans une rencontre disputée jusqu’aux dernières minutes.

L’Arabie saoudite a, de son côté, arraché un précieux nul 1-1 face à l’Uruguay grâce à une défense solide, tandis que l’Iran a partagé les points avec la Nouvelle-Zélande (1-1) dans un match équilibré.

Le Qatar a pour sa part partagé les points avec la Suisse (1-1), préservant ainsi l’invincibilité continentale.

Quatre de ces rencontres les ont opposées à des formations européennes, et une seule à un représentant sud-américain, ce qui confère à ces performances une valeur supplémentaire tant par la qualité des adversaires que par la diversité des styles affrontés.

Au total, ces performances confirment que les sélections asiatiques abordent la Coupe du monde 2026 avec de nouvelles ambitions et la capacité de rivaliser avec les plus grandes nations du football, témoignant d’une progression tangible du niveau continental.