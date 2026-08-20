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Al Nassr vs Damac - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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Dernière chance : Cristiano Ronaldo participera-t-il au match entre Al-Nassr et Al-Riyadh ?

C. Ronaldo
Al Riyadh vs Al Nasr FC
Al Riyadh
Al Nasr FC
Saudi Pro League
Portugal
Arabie saoudite

La star portugaise a manqué les deux premiers matchs du « Real » cette saison.

Des rapports de presse ont révélé les derniers développements concernant la situation du Portugais Cristiano Ronaldo, capitaine d'Al-Nassr, quant à sa participation au prochain match face à Al-Riyadh en Roshn League.

Al-Nassr se déplacera sur le terrain d'Al-Riyadh, demain vendredi, au stade Prince Faisal ben Fahd, dans la capitale saoudienne, dans le cadre de la deuxième journée de la Roshn League.

Le journal saoudien « Arriyadiyah » a indiqué que Ronaldo était absent des entraînements collectifs disputés par Al-Nassr hier mercredi, en préparation du match, se contentant de poursuivre son programme de réadaptation, ainsi que des séances de préparation physique spécifiques.

Le journal a précisé que la star portugaise avait subi une blessure au muscle du bassin lors de sa participation aux entraînements, cette semaine, mais qu'il n'en a pas de nouveau souffert durant les séances physiques disputées hier mercredi.

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Ronaldo passera des tests médicaux et physiques auprès du staff médical, lors de la dernière séance d'entraînement d'Al-Nassr avant le match face à Al-Riyadh, aujourd'hui jeudi, afin de déterminer sa situation quant à sa participation à la rencontre.

Rappelons que le « missile de Madère » a repris les entraînements d'Al-Nassr cette semaine, après une absence d'un mois depuis la fin de son parcours avec la sélection du Portugal à la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

En raison de cette absence, Ronaldo n'était pas présent lors des deux premiers matchs du club de la capitale cette nouvelle saison, notamment lors de la victoire face à Al-Fateh 3-0, en première journée de la Roshn League, et face à Al-Diriyah 4-1, au tour des 32es de finale de la Coupe du Serviteur des Deux Lieux Saints.

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