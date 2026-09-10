Le club d'Al-Hilal se retrouve à quelques pas d'inscrire le premier limogeage d'entraîneur de la saison actuelle en Roshn Saudi League.

Al-Hilal se rendra chez Al-Taawoun, après-demain samedi, sur le terrain de ce dernier à Bouraida, lors de la septième journée de la Roshn Saudi League.

Le journal saoudien « Arriyadiyah » a affirmé que la direction du club d'Al-Taawoun envisageait de limoger le Serbe Zarko Lazetic, directeur technique de l'équipe, juste après le match contre Al-Hilal.

Al-Taawoun souffre énormément sous la direction de Lazetic, qui a pris les rênes de l'équipe depuis le début de la saison actuelle, puisqu'il n'a remporté aucune victoire lors de ses six premiers matchs, se contentant de trois nuls et de trois défaites, occupant ainsi la quatorzième place au classement avec un total de 3 points.

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Le journal a précisé que la direction du club d'Al-Taawoun tiendra une réunion spéciale à Bouraida, à l'issue du match contre Al-Hilal, pour l'évaluation finale avant de prendre la décision officielle concernant l'entraîneur serbe.

Obtenir un résultat positif face à Al-Hilal est considéré comme le dernier espoir de Lazetic afin de rester à la tête de la direction technique du « sucrier d'Al-Qassim » au cours de la prochaine période.

L'entraîneur serbe espère reproduire ce qu'a réalisé son homologue français Christophe Galtier, lorsqu'il a mené Neom à une victoire surprise face au « Leader » sur le score de deux buts à zéro, lundi dernier, sur le terrain du Kingdom Arena, lors de la sixième journée de la Roshn League.

Il est à noter qu'Al-Hilal occupe la tête du classement du championnat saoudien avec un total de 15 points, à la différence de buts devant Al-Nassr et Al-Qadisiyah, respectivement deuxième et troisième.