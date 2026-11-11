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Qu'a fait l'entraîneur anglais ?

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Les dirigeants influents de Manchester United se réunissent ce mercredi lors d'un sommet à Monaco, tandis que l'entraîneur Michael Carrick continue de se présenter au travail alors que son avenir paraît sombre.

Manchester United devrait annoncer aujourd'hui le licenciement de Carrick, en raison des mauvais résultats, et nommer à sa place l'Argentin Mauricio Pochettino, le sélectionneur de l'équipe nationale des États-Unis.

Le journal anglais « Daily Mail » a rapporté que Carrick, l'entraîneur de Manchester United âgé de 45 ans, est apparu en levant le pouce en direction des photographes à son arrivée au centre d'entraînement de Carrington, propriété du club, ce mercredi matin.

Dans le même temps, le directeur général Omar Berrada et le directeur du football Jason Wilcox doivent rencontrer Sir Jim Ratcliffe à Monaco pour trancher sur le sort de Carrick.

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Si Manchester United décide de licencier Carrick, le total des indemnités versées au staff technique et administratif au cours des trois dernières années sous la propriété de Ratcliffe et d'Ineos atteindra près de 30 millions de livres sterling. De plus, le rachat du contrat de Pochettino avec l'équipe nationale américaine coûtera 7 millions de livres sterling supplémentaires aux caisses du club.

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Berrada et Wilcox se sont rendus hier dans le sud de la France pour assister à un sommet prévu entre les responsables de la société Ineos. Berrada et Wilcox soumettront leur recommandation à Ratcliffe aujourd'hui, et tous les indices laissent penser que Carrick paiera le prix de la chute inquiétante de son équipe dans la zone de relégation de la Premier League.

Quant à Carrick, il vit une période d'incertitude à Manchester : il a été aperçu quittant le centre d'entraînement de United hier mardi en compagnie de son fils Jacey, âgé de 16 ans, un jeune joueur du club, après avoir dirigé un groupe restreint de joueurs à l'entraînement durant la trêve internationale.

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Des sources au sein du club confirment au journal anglais qu'aucune décision définitive n'a encore été prise, et que les coprésidents Joel et Avram Glazer doivent encore approuver le licenciement.

On croit savoir que la direction d'Old Trafford souhaite informer Carrick de sa décision en face à face, de sorte qu'il pourrait n'y avoir aucune confirmation officielle de la part du club avant jeudi.