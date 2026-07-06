La possible nomination de Sarina Wiegman au poste de sélectionneuse de l’équipe masculine des Pays-Bas surprend Johan Derksen. Pour l’expert du football, originaire de Grolloo, l’actuelle sélectionneuse de l’équipe féminine d’Angleterre ne possède pas les compétences requises pour assumer cette fonction.

« C’est ridicule, stupide et naïf », a-t-il déclaré dans l’émission « Groeten uit Grolloo», estimant que cette nomination viserait avant tout à « donner une image progressiste et à marquer des points auprès du public ».

« Cette Mme Wiegman s’en sort bien avec les filles, c’est vrai. Je ne le nierai pas. Mais elle n’a encore jamais eu affaire au football de très haut niveau », souligne Derksen pour exprimer sa principale objection. « Regardez : les filles sont à la traîne en termes de rythme, de vision du jeu, de technique individuelle et de tactique. Ça ne tient vraiment pas la route. »

« Tant qu’une équipe junior d’un club amateur correct bat l’équipe féminine, il ne faut pas surestimer le football féminin aux Pays-Bas. Wiegman est totalement incapable de se mettre à la place de grands footballeurs qui excellent dans toutes sortes de domaines. Elle n’y arrive absolument pas. »

Derksen conclut : « La nommer sélectionneuse des Pays-Bas serait irresponsable et risible. Ce serait un camouflet pour de nombreux entraîneurs : si Wiegman peut y parvenir, alors n’importe quel coach de troisième division peut prétendre au poste. »

« Un sélectionneur des Pays-Bas doit posséder un certain statut. Il doit avoir brillé comme joueur puis comme entraîneur. Qu’ils cessent donc avec ces sornettes autour de Mme Wiegman », conclut Derksen sur son ton critique habituel.

Arne Slot est pressenti comme successeur de Ronald Koeman. Selon le journaliste Florian Plettenberg de Sky Sports, le technicien, récemment limogé par Liverpool, fait figure de candidat de premier plan aux yeux de la KNVB.