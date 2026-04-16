Derksen s’en prend violemment à un club de l’Eredivisie : « Bien sûr que non, quelle connerie ! »

Johan Derksen qualifie de « ridicule » la décision du NAC Breda de saisir le tribunal en référé après les déclarations de la KNVB dans l’affaire du « passeportgate ». Pour la figure emblématique de l’émission « Vandaag Inside », le club brabançon doit accepter sa défaite 6-0 concédée face aux Go Ahead Eagles et cesser de contester le résultat.

Le club brabançon avait lui-même lancé cette saga en contestant la participation, jugée irrégulière, de Dean James lors de la rencontre perdue 6-0 sur la pelouse des Eagles. La KNVB a finalement classé l’affaire, mais les Bredanais contestent toujours cette décision.

Mardi, le club a donc saisi le tribunal en référé pour contester la décision de la KNVB. Actuellement 17e de l’Eredivisie, NAC continue d’affirmer que James n’était pas éligible pour ce match et réclame des sanctions.

« Ils ne devraient pas se montrer aussi antisportifs », déclare Derksen, qui ne comprend absolument pas le mécontentement du NAC. « Écoutez, on peut souvent critiquer la KNVB, mais ils ont déjà eu ce genre de problème avec des joueurs qui jouaient pour l’Indonésie et Curaçao. Ce sont tout simplement des Néerlandais, mais aux yeux de la loi, ils ont temporairement une autre nationalité. »

« Personne ne savait comment gérer ce cas, et le NAC ne doit pas faire porter le chapeau à cette affaire pour masquer ses propres échecs. Arrêtons l’exagération, c’est du grand n’importe quoi ! »

« Ils ne doivent pas se montrer aussi antisportifs en s’emparant de cette affaire. Je trouve cela incorrect vis-à-vis des collègues de Go Ahead. Qu’ils aillent devant le juge civil, il se pliera aux règlements de la KNVB et n’interviendra pas », conclut Derksen d’un ton décidé.

Selon le présentateur Wilfred Genee, onze clubs de l’Eredivisie et de la Keuken Kampioen Divisie ont été confrontés à cette épineuse question, et 33 des 34 clubs approuvent la décision de la KNVB.