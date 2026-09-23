Johan Derksen a regardé avec étonnement la conférence de presse de Virgil van Dijk mercredi. Le capitaine de l’équipe des Pays-Bas s’est accroché notamment avec Valentijn Driessen, à la surprise de Derksen.

« Virgil, c’est un peu une corvée pour toi, non ? Tu es un peu grincheux aujourd’hui. Normalement, tu es plutôt un gars sympa », a lancé Driessen lors du point presse.

« Parfois, certaines choses doivent être dites. Je ne peux pas simplement écouter toutes ces conneries en permanence », a répondu Van Dijk. « Tu peux aussi juste être ouvert ? Tu es super expéditif », a rétorqué Driessen.

Derksen

« Il a toujours eu le vent en poupe. Et maintenant, il est complètement déboussolé parce que quelqu’un ose le critiquer. Il n’a pas l’habitude de ça », entame Derksen dans Vandaag Inside son analyse de la conférence de presse de Van Dijk.

« Mais on n’est une star que si l’on n’a aucun mal avec ça non plus », fait savoir Derksen au défenseur. « C’est un peu puéril que le grand Van Dijk en perde le sommeil à cause de quelques phrases qui ne lui plaisent pas. »

Derksen est aussi critique envers le joueur de Dijk. « Il est très vulnérable. Van Dijk doit avoir quatre hommes autour de lui pour pouvoir jouer à la Beckenbauer. »

« Il y a quelques années, j’ai dit quelque chose. Et ensuite, Van Dijk a décidé que l’équipe des Pays-Bas ne parlerait plus à VI. C’était très agréable, parce qu’aucun footballeur n’a plus rien à dire après un match. Du bavardage et des banalités », a ainsi déclaré le très critique Derksen.