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Rian Rosendaal
Traduit par

Derksen s’en prend à Van Dijk, « enfantin », après avoir vu les images de la conférence de presse

Pays-Bas
V. van Dijk

Johan Derksen a regardé avec étonnement la conférence de presse de Virgil van Dijk, mercredi. Le capitaine de l’équipe des Pays-Bas s’est accroché notamment avec Valentijn Driessen, à la surprise de Derksen.

« Virgil, c’est un peu une corvée, non ? Tu es un peu grincheux aujourd’hui. D’habitude, tu es plutôt un gars sympa », a lancé Driessen lors du point presse.

« Parfois, il faut que certaines choses soient dites. Je ne peux pas me contenter d’écouter toutes ces conneries tout le temps », a répondu Van Dijk. « Tu peux aussi simplement être ouvert ? Tu es super sec », a rétorqué Driessen.

Derksen
« Il a toujours eu le vent en poupe. Et maintenant, il est complètement déboussolé parce que quelqu’un ose le critiquer. Il n’a pas l’habitude de ça », entame Derksen dans Vandaag Inside son analyse de la conférence de presse de Van Dijk.

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« Mais on n’est vraiment une star que si cela ne nous pose aucun problème non plus », fait savoir Derksen au défenseur. « C’est un peu enfantin que le grand Van Dijk perde le sommeil pour quelques phrases qui ne lui plaisent pas. »

Derksen se montre aussi critique envers le joueur de Dijk. « Il est très vulnérable. Van Dijk doit avoir quatre joueurs autour de lui pour pouvoir jouer à Beckenbauer. »

« Il y a quelques années, j’ai dit quelque chose. Et Van Dijk a alors décidé que l’équipe des Pays-Bas ne parlait plus à VI. C’était très agréable, parce qu’aucun footballeur n’a plus rien à dire après un match. Du bavardage et des évidences », a conclu le très critique Derksen.

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