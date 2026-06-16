Mardi, dans l’émission « Vandaag Inside Oranje », Johan Derksen a vivement critiqué Kjeld Nuis. Le patineur de vitesse estime que la sélection néerlandaise a évolué trop lentement face au Japon (2-2) et que les autres rencontres de la Coupe du monde sont bien plus rythmées. Derksen rejette fermement les critiques du champion à l’encontre de l’équipe nationale.

« J’ai trouvé le rythme assez lent », analyse Nuis au sujet de la première sortie des Néerlandais dans la phase de groupes de la Coupe du monde. La remarque de Derksen selon laquelle « on ne peut pas jouer au football » contre le Japon agace le patineur. « Je ne suis peut-être pas un spécialiste du ballon rond, mais pourquoi ne pourrait-on pas jouer contre le Japon ? »

Il conteste également l’argument selon lequel les joueurs bataves étaient épuisés en fin de rencontre : « J’ai entendu le commentateur dire que le rythme avait un peu baissé. Mais on est à la 83e minute. Comment ça, on est à la 83e minute ? À mon avis, il faut jouer pendant quatre-vingt-dix minutes. Alors, il faut s’assurer d’en être capable et d’avoir la condition physique pour le supporter. »

« Tu parles comme un cycliste », conclut Derksen, surpris par l’analyse du patineur sur les Oranje. « Face à une défense comme celle du Japon, qui se replie immédiatement en bloc derrière le ballon, on n’a en effet pas l’espace nécessaire pour les déstabiliser. »

Derksen rappelle par ailleurs que la Coupe du monde survient après une longue saison marquée par trois matchs par semaine : « Physiquement, ces joueurs sont inépuisables, mais cela ne se voit pas vraiment quand ils affrontent le Japon. »

Menés 2-1, les Néerlandais ont finalement concédé un match nul dans les ultimes instants. Samedi, ils auront l’occasion de se rattraper face à la Suède, victorieuse de la Tunisie lors du match d’ouverture.