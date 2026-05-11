Derksen réagit à une question sur une prétendue « attaque » contre un entraîneur néerlandais de renom

Dans le podcast « Groeten uit Grolloo », Johan Derksen répond à un auditeur qui accuse les émissions « Vandaag Inside » et « De Oranjezomer » de critiquer systématiquement Fred Rutten, le sélectionneur de Curaçao. Selon lui, cette campagne médiatique viserait à faciliter le retour de Dick Advocaat au poste de sélectionneur national en vue de la prochaine Coupe du monde.

« Je comprends tout à fait le point de vue de Guus (l’auditeur en question, ndlr) », déclare Derksen lundi. « Mais il se trouve que Dick Advocaat est un peu un ami de l’émission Vandaag Inside. Nous l’apprécions tous beaucoup et il nous rend régulièrement visite. »

« Wilfred Genee est à nouveau en bons termes avec le directeur de Corendon, tandis que René van der Gijp est un ami proche de Dick », analyse Derksen. « Je l’apprécie moi aussi, mais je suis le seul à exprimer quelques réserves. Wilfred et René voulaient le voir revenir aussitôt comme sélectionneur, et je comprends les joueurs : ils étaient habitués à lui. L’avis des joueurs m’importe beaucoup. »

Si les joueurs sont vraiment insatisfaits de la transition, il faut se demander si l’on veut vraiment s’engager dans cette aventure. Je comprends toutefois que la fédération de football de Curaçao ait un point de vue différent, car Dick a abandonné l’équipe à deux moments clés. Certes, pour des raisons personnelles, ce que nous comprenons. Mais il est bel et bien parti. »

« Il a déjà manqué un match de poule crucial, puis il n’était pas disponible pour la Coupe du monde aux États-Unis. Doit-on donc, une troisième fois, se dire : “Allez, on rappelle Dick” ? » interroge l’analyste de Grolloo. Et s’il repartait en pleine compétition pour régler des problèmes aux Pays-Bas ? Je comprends la fédération : elle préfère garder Fred. »

« Corendon est très impliqué émotionnellement et souhaite le retour de Dick. Toutefois, à mon avis, un sponsor ne doit pas s’ingérer dans les choix sportifs de la fédération. Leur décision de se retirer est donc excessive. Si Corendon met fin à son partenariat après la Coupe du monde pour cette raison, alors ce n’est pas un sponsor adapté à une fédération ou à un club », analyse Derksen, qui comprend néanmoins la popularité de l’entraîneur.

« Dick est plus médiatiquement attrayant. C’est l’ours en peluche des Pays-Bas, doté d’un charisme naturel. Mais avec Fred, pas de rigolade : c’est un technicien sérieux, qui prépare le Mondial sans fioritures. Avec Dick, ils perdent trois fois ; avec Fred, idem », conclut Derksen, peu convaincu par les chances de Curaçao au Mondial.