Au lendemain du match Pays-Bas - Japon (2-2), Johan Derksen porte un jugement sévère sur Memphis Depay, entré en cours de jeu. « Le Moustachu » estime que l'attaquant remplaçant n'apporte actuellement que très peu à l'équipe nationale néerlandaise, qui a ainsi laissé filer des points précieux lors de la Coupe du monde.

Il a également jugé sévèrement la performance du titulaire Donyell Malen : « Il ne brille pas en équipe nationale et Memphis vit entièrement sur ses lauriers d’antan », a-t-il déclaré dans l’émission Vandaag Inside.

« Quand a-t-on vu Memphis briller pour la dernière fois ? Cela remonte à longtemps. Certes, il a inscrit de nombreux buts pour l’équipe nationale néerlandaise, mais il me semble aujourd’hui raide, lourd et peu mobile », poursuit l’analyste, visiblement peu impressionné par l’avant-centre de l’Oranje et des Corinthians.

René van der Gijp enfonce le clou en rappelant l’exigence des grands tournois : « Il faut être décisif lors d’un tournoi. C’est ça qui reste dans les mémoires. Marquer deux fois contre l’Estonie, on s’en souvient pas. Mais Memphis n’est jamais très bon lors des tournois. »

Le sélectionneur Ronald Koeman a lancé Memphis à la 70^e minute à la place de Malen, alors que les Oranje menaient 2-1 face au Japon. Ils n’ont toutefois pas réussi à conserver cet avantage jusqu’au coup de sifflet final à Dallas.

Dans leurs analyses d’après-match, Derksen et Valentijn Driessen ont critiqué les choix de remplacement et la tactique de Koeman. Le journaliste néerlandais aurait préféré voir Wout Weghorst entrer en jeu en fin de rencontre pour jouer le rôle de « bélier » et de point d’ancrage dans la surface.