Derksen : « J'ai davantage confiance en lui qu'en l'ensemble des administrateurs du Feyenoord réunis. »

Dennis te Kloese quittera ses fonctions de directeur technique et général du Feyenoord à compter du 1er juillet. Après quatre ans et demi, les deux parties estiment qu’il est temps de tourner la page. Selon l’Algemeen Dagblad, Robert Eenhoorn serait le candidat idéal, mais le spécialiste du marketing sportif Chris Woerts émet des réserves.

« Tout le monde présente Eenhoorn comme le successeur désigné, mais cela n’arrivera pas », affirme Woerts avec autorité dans l’émission Vandaag Inside. Interrogé par Johan Derksen sur les raisons de ce blocage, il répond : « Il n’est pas en odeur de sainteté auprès des commissaires. Feyenoord va donc faire appel à un cabinet de recrutement pour établir une liste de candidats. »

« En ce qui me concerne, j’ai davantage confiance en Robert Eenhoorn qu’en l’ensemble des commissaires », renchérit Derksen. « Si vous demandez à dix supporters qui devrait devenir le nouveau directeur technique, neuf répondront Robert Eenhoorn », poursuit Woerts, conscient de la popularité de l’ex-dirigeant d’AZ au sein des cercles feyenoords.

Jorien van den Herik, président emblématique du club rotterdamois pendant de nombreuses années, voit l’arrivée d’Eenhoorn, ex-directeur d’AZ, d’un très bon œil. « Pour moi, il serait le candidat idéal », déclare-t-il à ESPN. « Il a un parcours et un CV impressionnants. »

L’ancien président s’attend à ce que le club publie deux offres d’emploi distinctes : l’une pour le poste de directeur technique, l’autre pour celui de directeur général.

« Je m’y attendais. Je pense que la cause principale est ce qu’il doit endurer sur les réseaux sociaux, ces menaces. C’est particulièrement difficile pour sa famille », explique Van den Herik, qui sait par expérience ce qui peut arriver à un dirigeant de haut niveau.

« Les supporters se sont présentés chez moi, dans mon jardin à Anvers. Mais je n’habitais plus là à ce moment-là. Le nouveau propriétaire m’a appelé : “Il y a plein de supporters dans le jardin !” Je lui ai répondu : “Passe-leur le bonjour” », a déclaré l’ancien président du Feyenoord.