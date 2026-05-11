Derksen et Van der Gijp prennent clairement position dans le contentieux qui oppose Advocaat à Rutten

Lundi soir, dans l’émission « Vandaag Inside », Johan Derksen et René van der Gijp ont vivement critiqué le retour de Dick Advocaat au poste de sélectionneur de Curaçao. Selon les deux analystes, l’entraîneur de 78 ans n’aurait jamais dû remplacer son collègue Fred Rutten. Wilfred Genee, lui, prend la défense d’Advocaat.

L’émission a également passé en revue le chaos qui règne à la fédération de football de Curaçao : Rutten a quitté son poste, et Advocaat a repris les commandes de la sélection. Selon Valentijn Driessen, le groupe s’est retourné contre Rutten après les défaites face à la Chine et à l’Australie. « Les joueurs se sont rebellés et ont saisi le comité directeur », raconte le journaliste du De Telegraaf.

Driessen souligne aussi l’influence du sponsor principal, Corendon, dans cette lutte de pouvoir : « Le président a dit à Atilay Uslu (le PDG de Corendon, ndlr) : si tu t’occupes de Dick, je m’occupe de Fred. » Pour lui, la position de Rutten est devenue intenable lorsque l’absence de soutien des joueurs est devenue évidente.

Derksen se montre intransigeant à l’égard du comportement d’Advocaat. « Dick n’a pas joué le rôle qu’il fallait », a-t-il asséné. « Par esprit de collégialité, il aurait dû dire : “Non, Fred est l’homme qui doit vous mener à la Coupe du monde.” » Et l’ingérence de Corendon dans les affaires du sélectionneur ne trouve pas non plus grâce à ses yeux : « Un sponsor ne doit jamais s’immiscer dans la politique du club. »

Van der Gijp approuve sans réserve cette critique : « À un moment donné, on a tiré sa révérence. Un nouveau coach prend les rênes, et on ne peut pas revenir en disant : “Je veux réessayer.” Ce n’était pas à faire. »

À table, Genee prend la défense d’Advocaat, contesté par Van der Gijp : « Les choses ne se sont pas passées ainsi, n’est-ce pas ? Ils l’ont contacté en premier. »

Derksen estime que Rutten a été la victime collatérale de l’affaire : « Quoi qu’on en dise, c’est Fred qui en fait les frais », tranche-t-il. Driessen ajoute qu’Advocaat est à son tour sous le feu des critiques, et Derksen de conclure : « Je pense que beaucoup de gens en tiennent rigueur à Dick. »