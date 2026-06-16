René van der Gijp s’étonne des appels des médias néerlandais demandant à voir Frenkie de Jong sur le banc des Oranje. Invité régulier de l’émission « Vandaag Inside Oranje », il exhorte au contraire le sélectionneur Ronald Koeman à garder son calme après le match nul 2-2 face au Japon.

« Arrêtez un peu. Gardons une équipe cohérente et donnons-lui trois matchs pour s’adapter », tranche l’analyste originaire de Dordrecht, qui refuse tout changement précipité dans le onze de base des Oranje. « Il faut qu’ils s’habituent les uns aux autres. C’est un tournoi, bon sang. »

« Ces journalistes sont tellement opportunistes », renchérit Johan Derksen, qui partage entièrement l’avis de Van der Gijp. « Il y a eu un match nul, et immédiatement, il faudrait remplacer untel et sortir untel. »

« Je me dis : eux, ils n’ont jamais touché un ballon de leur vie, et voilà qu’ils font les malins en expliquant à Koeman comment ça marche », ajoute Derksen, qui conseille au sélectionneur de ne pas prêter attention aux critiques des supporters dans les médias néerlandais.

Van der Gijp ajoute qu’il n’est jamais surpris par les compositions de Koeman. « C’est toujours bien. Seuls les remplacements contre le Japon n’étaient pas bons », nuance toutefois l’ancien attaquant.

« Faire entrer Memphis Depay était une erreur. Aligner un Memphis qui n’est pas au meilleur de sa forme, alors qu’on dispose de ce bourreau de travail », répète Derksen, réaffirmant qu’il aurait préféré voir Wout Weghorst entrer en jeu en fin de match contre le Japon.

Enfin, Van der Gijp n’est pas convaincu par l’option consistant à placer Memphis juste derrière l’attaquant de pointe Donyell Malen. « Un Memphis qui n’est pas en forme et qui s’enfonce dans le milieu de terrain. Il se met alors à faire les choses les plus farfelues avec le ballon. Alors que lorsqu’il est en forme, il joue en une ou deux touches. Mais quand ce n’est pas le cas, il se retrouve coincé entre quatre défenseurs. Ça ne marche pas du tout. »

« Koeman aurait mieux fait de ne pas l’emmener : c’est un casse-tête dans le groupe. Il se voit encore comme une star, mais ses performances ne suivent pas, et le mettre sur le banc n’est jamais simple », conclut Derksen.