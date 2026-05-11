Derksen est ulcéré : « Deux joueurs qui ont échoué et qui s’attribuent maintenant tout le mérite… C’est trop gênant pour être décrit avec des mots ! »

Johan Derksen a vivement critiqué Dennis te Kloese et Robin van Persie après les adieux très médiatisés du directeur du Feyenoord au stade De Kuip. L’analyste de l’émission « Vandaag Inside » parle d’un « spectacle d’amateurs » et qualifie même l’hommage rendu après la victoire 2-1 contre l’AZ de « trop embarrassant pour être décrit avec des mots ».

Selon l’ancien footballeur, Van Persie a trop mis à l’honneur son directeur sortant alors que, d’après lui, la saison s’est avérée très décevante.

« Le pire, pour moi, c’était tout ce cirque embarrassant, ce théâtre d’amateurs », assène Derksen.

« Écoutez, ce Te Kloese a recruté le mauvais entraîneur, car il a choisi un entraîneur sans expérience et sans CV », poursuit l’analyste. « Ça a mal tourné, puis Advocaat a dû intervenir et, à grand-peine, ils ont terminé deuxièmes. »

Quant à la séquence où Van Persie entraîne Te Kloese sur la pelouse pour saluer les supporters, elle agace encore plus l’analyste : « Te Kloese déteste ces supporters, il a démissionné parce qu’il était menacé. Or, il devrait savoir que tout dirigeant est menacé, c’est le lot du poste. »

« C’était trop gênant pour être décrit. Deux adultes qui ont tous deux échoué s’attribuent tout le mérite parce qu’ils ont terminé deuxièmes », conclut-il.