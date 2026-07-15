Derksen est horrifié par le projet du président de la FIFA, Infantino, pour la finale de la Coupe du monde

Johan Derksen s’indigne des projets de la FIFA pour la finale de la Coupe du monde de dimanche. En raison du spectacle de la mi-temps, qui réunira notamment Madonna et Justin Bieber, la pause durera trente minutes au lieu des habituels quinze.

Or, l’International Football Association Board (IFAB) précise que la mi-temps ne doit pas excéder quinze minutes. L’an passé, la finale de la Coupe du monde des clubs entre Chelsea et le Paris Saint-Germain avait déjà vu l’entracte s’étirer jusqu’à 24 minutes.

« Cela m’a énormément agacé. Le règlement officiel de la FIFA stipule que la mi-temps ne peut pas durer plus de quinze minutes », a souligné Derksen mercredi dans l’émission Vandaag Inside.

« Et M. Infantino s’en fiche complètement », s’en prend vertement Derksen au président de la FIFA. « Il en fait tout simplement une demi-heure. Il en fait un véritable cirque, ce qui ne correspond absolument pas au football. Peut-être qu’il trouve ça amusant, et cela rapportera sûrement de l’argent d’une manière ou d’une autre. »

« Le supporter lambda se moque des chanteurs et chanteuses tendance ; il veut juste voir la deuxième mi-temps », insiste l’analyste originaire de Grolloo.

Le présentateur Wilfred Genee fait remarquer que les joueurs non plus n’en veulent pas. « Non. Ils doivent refaire un échauffement », complète immédiatement Derksen.

« Quand on va aux États-Unis, on sait à quoi s’attendre », soupire René van der Gijp. « Les shows de mi-temps sont en plein essor là-bas. Ils adorent ça. »