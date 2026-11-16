Derksen : « Des pinaillages de clocher. Reiziger ne le fait pas délibérément »

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Lundi, dans Groeten uit Grolloo, Johan Derksen revient sur une question d’actualité concernant les Espoirs néerlandais. Le sélectionneur Michael Reiziger ne fait actuellement pas de place à certains joueurs, ce qui suscite l’étonnement.

Un auditeur fidèle ne comprend pas pourquoi Reiziger écarte Ruud Nijstad et Mats Rots des Espoirs néerlandais. À l’inverse, un joueur comme Thijmen Blokzijl et plusieurs joueurs de l’Ajax sont bien utilisés par le sélectionneur, fait-il remarquer.

Il s’étonne aussi beaucoup que Reiziger ait été un temps envisagé pour succéder à Ronald Koeman. Après la Coupe du monde, la KNVB a finalement choisi Xavi.

« Là-dessus, je suis d’accord. Je ne comprends pas non plus. Mais Reiziger s’est un peu porté candidat lui-même », commence Derksen dans son analyse du sélectionneur des Espoirs néerlandais.

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« Pour le reste, je trouve que ce sont un peu des pinaillages de clocher », poursuit De Snor. « Ce monsieur vient sans doute de la région de Twente. Et les deux joueurs qu’il cite sont de grands talents. Ils pourraient tout à fait jouer avec les Espoirs néerlandais. »

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« Mais il ne faut pas supposer que, si le sélectionneur choisit un autre groupe, c’est parce qu’il n’aime pas les gens de la région de Twente et de l’est du pays », répond Derksen à l’auditeur étonné.

Derksen poursuit : « Il y a toujours quelques clubs dotés d’un bon centre de formation qui fournissent beaucoup de talents. L’AZ est en tête dans ce domaine. Et l’Ajax aura lui aussi toujours quelques joueurs dans le groupe. »

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« Mais je comprends très bien que ce monsieur défende les joueurs qui ont percé au FC Twente. Cela ne veut pas dire que le sélectionneur agit délibérément. Je n’y crois pas du tout », conclut Derksen.

Vendredi, les Espoirs néerlandais se sont imposés face au Danemark sur le score de 0-3 en barrages, faisant ainsi un grand pas vers une qualification pour le Championnat d’Europe. Ils pourront terminer le travail mardi, lors du match à domicile.