Derksen démolit l'éloge que Sneijder a fait d'Infantino : « Escroc ! »

Les éloges récents de Wesley Sneijder à l’égard de Gianni Infantino irritent profondément Johan Derksen. Invité de l’émission « Vandaag Inside », le chroniqueur au franc-parler qualifie même le président de la FIFA d’« escroc ».

Sneijder a récemment participé au podcast « Gianni's Imperium », dédié au patron de la FIFA, et figure parmi les FIFA Legends, ce groupe d’anciennes stars qui disputent des matchs d’exhibition et représentent l’instance lors d’événements officiels. C’est dans ce cadre qu’il a assisté, tous frais payés, à la Coupe du monde 2022 au Qatar.

L’ancien milieu de terrain, désormais analyste, a pu côtoyer Infantino de près et se dit impressionné par sa gentillesse : « Il est super, super, super gentil. C’est bizarre de dire ça, mais il est vraiment très doux, il a un grand cœur et il se soucie de tout le monde », a-t-il confié cette semaine à la NOS.

Derksen n’apprécie guère l’éloge que fait Sneijder d’Infantino. « Je le reproche vivement à Wesley Sneijder. Il est très honoré de pouvoir se présenter avec ces anciens joueurs et cette petite équipe. Mais si vous trouvez qu’Infantino est un homme gentil, c’est que vous n’avez aucune connaissance de la nature humaine. »

« Infantino est tout simplement un escroc de première classe ! Il n’a qu’une seule chose à l’esprit : ce n’est pas le football, ce n’est pas la FIFA, mais Infantino lui-même qui compte », assène Derksen, appuyé par Valentijn Driessen.

« Il suffit de voir avec quels dictateurs Infantino traîne pour comprendre. Il achète des votes à la FIFA, puis Sneijder vient nous dire que c’est un « petit bonhomme super gentil ». Ne vous y trompez pas : Infantino vend son âme, et avec elle celle du football. »

Le présentateur Wilfred Genee rappelle que Sneijder reste le joueur le plus capé (134 sélections) de l’histoire des Oranje, mais cette précision ne suffit pas à convaincre Derksen et Driessen.