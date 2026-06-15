Vozinha a fondu en larmes dès le coup de sifflet final du match au cours duquel le Cap-Vert a créé la surprise en tenant en échec l'Espagne, grande favorite de la Coupe du monde (0-0). Le gardien de but de 40 ans a joué un rôle clé pour cette nation débutante en phase finale grâce à plusieurs arrêts déterminants et s'est donc montré très ému sur la pelouse d'Atlanta.

Le vétéran cap-verdien a repoussé les tentatives de Ferran Torres et Aymeric Laporte, entre autres, en première période, puis a maintenu son clean sheet après la pause.

Frustration et déception chez les Espagnols, joie et émotion chez les Capverdiens : Vozinha a fondu en larmes quand un membre du staff technique est venu l’enlacer sur la pelouse.

Sous contrat depuis 2024 avec le Grupo Desportivo de Chaves, club de troisième division portugaise, Vozinha a précédemment évolué au Zimbru Chișinău, au Gil Vicente, à l’AEL Limassol et à l’AS Trenčín.

« Il a vraiment très bien gardé les buts. Je l'ai regardé avec admiration », a commenté Johan Derksen dans Vandaag Inside. « Je me dis alors : comment est-il possible qu'un tel joueur évolue en deuxième division au Portugal ? »

Le présentateur Wilfred Genee estime que Vozinha a peut-être « réalisé le match de sa vie ». « D’habitude, c’est un gardien de merde », lance René van der Gijp sur le ton de la plaisanterie.

« Je trouve ça vraiment lamentable. Nous avons trois gardiens chez les Oranje, et pas un seul d’entre eux n’est un vrai international », compare immédiatement Derksen avec les gardiens de l’équipe nationale néerlandaise.

Derksen place ses espoirs dans le troisième gardien, Robin Roefs : « Il va devenir bon. Ce sera même le meilleur, je pense », estime l’analyste, convaincu du potentiel du remplaçant néerlandais. « Mais ce maigrichon (Bart Verbruggen, ndlr) ne convainc pas, et je ne trouve pas Flekken bon du tout. »