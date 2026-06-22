Derksen critique ouvertement les joueurs de l’équipe nationale néerlandaise et propose la mise en place d’un contrat spécifique

Invité lundi du podcast « Groeten uit Grolloo », Johan Derksen livre une analyse sans concession sur l’emprise des réseaux sociaux dans le football. Surnommé « De Snor », l’ancien journaliste prodigue un conseil qu’il applique depuis des années aux internationaux néerlandais.

« Les internationaux, en particulier, sont confrontés aux médias. L’expérience montre qu’ils accordent tant d’importance à leur statut qu’ils considèrent immédiatement comme des ennemis les journalistes qui les critiquent », explique Derksen en préambule à son analyse sur la façon dont les footballeurs de haut niveau de 2026 gèrent les médias (sociaux).

« Les réseaux sociaux sont les pires ennemis des footballeurs de haut niveau, je le comprends », poursuit Derksen en se mettant un instant dans la peau des pros. « Ils subissent toutes sortes d’absurdités et s’en plaignent sans cesse. Pourtant, la solution est très simple : ignorer les réseaux sociaux. Je le fais depuis des années, et cela me convient parfaitement. »

« En vouloir aux médias sérieux de ne pas se joindre à cette adulation des héros est immature. Le fait que les footballeurs s’en plaignent prouve bien qu’ils ont des egos très fragiles. Il est grand temps qu’ils grandissent », déclare l’analyste critique à l’adresse des footballeurs néerlandais.

Son compère Henk Kuipers enfonce le clou : « On voit aussi que les joueurs prennent tout à titre personnel. Ça les dérange qu’un journaliste les critique. Alors je me dis : mec, tu gagnes des millions, sois à la hauteur. Si tu ne les fournis pas, tu t’attires les critiques d’un journaliste qui s’y connaît, du Telegraaf ou de la NOS. Mais là, ils s’en prennent à la personne. Je me dis alors : ça t’a vraiment dérangé. Si Messi et Ronaldo réagissaient comme ça… »

« Ce sont les petits egos fragiles de ces messieurs », ajoute Derksen. « Et c’est nous-mêmes qui les avons rendus ainsi, Henk, avec notre culte des héros. Mais ça fait partie de leur métier. Ils ne le considèrent pas comme tel. Ils se sont eux-mêmes canonisés. »

« Je reste convaincu qu’un international néerlandais devrait signer un contrat avec la KNVB l’obligeant à passer devant les médias. Il tire un salaire confortable de la popularité du football, grâce aux téléspectateurs, alors se murer dans le silence est inacceptable. Ces journalistes ne sont pas des adversaires, mais le relais indispensable vers ses propres supporters », conclut Derksen.