Derksen critique ouvertement l’international néerlandais, estimant qu’il « peut toujours faire beaucoup mieux »

Lundi, dans l’émission « Vandaag Inside Oranje », René van der Gijp et Johan Derksen ont analysé la prestation de Frenkie de Jong en équipe nationale néerlandaise. Séduits par le milieu de terrain, ils émettent toutefois des réserves.

« On s’est souvent dit : “La manière dont il a joué samedi, ce n’est pas normal.” Mais doit-on considérer cela comme la norme ? Car il ne l’atteint pas toujours », analyse Van der Gijp, peu impressionné par les performances du milieu au FC Barcelone et en Oranje. « Iniesta et Xavi, eux, le faisaient presque trois fois par semaine. Ils tenaient un niveau incroyablement élevé. »

« Mais peut-être que cela ne peut tout simplement pas être la norme. Peut-être n’est-il pas toujours en forme et souffre-t-il de gênes physiques. Et son corps ne suit pas. Je ne sais pas », analyse l’expert originaire de Dordrecht, que son voisin de table Johan Derksen complète.

« C’est un footballeur fantastique. Quand il a le ballon, personne ne peut l’atteindre. Mais il doit jouer 20 à 30 mètres plus haut, dans une zone sûre », conseille Derksen au sélectionneur national Ronald Koeman.

« On l’a déjà vu le faire, notamment contre l’Atlético de Madrid. À ce moment-là, on se disait : “C’est pas normal.” »

« J’ai toujours l’impression qu’il peut faire beaucoup mieux », poursuit Derksen, sceptique. « Il sait bien jouer au football, mais s’il pouvait seulement réaliser ces actions depuis le point central jusqu’à la surface de réparation adverse… »

Van der Gijp conclut : « Je ne crois pas qu’il soit capable de le faire chaque semaine », estimant que l’international néerlandais ne retrouvera peut-être jamais son meilleur niveau.