Derksen craint une « crise de nerfs » pour l’entraîneur : « Il ne fait que crier et insulter tout le monde. »

Johan Derksen n’a pas mâché ses mots au sujet de l’attitude de Robin van Persie sur le bord de la touche. Dimanche, lors de la rencontre face au NEC (1-1), l’entraîneur du Feyenoord s’est emporté contre l’arbitre Serdar Gözübüyük, estimant que Philippe Sandler méritait un carton rouge. Cette réaction a visiblement agacé « De Snor ».

Ayase Ueda s’est présenté seul face au gardien Gonzalo Crettaz. Le Japonais a bien contrôlé le ballon avant d’être touché par Sandler. M. Gözübüyük a d’abord totalement ignoré la chute d’Ueda. Une réaction qui a déclenché une violente tirade de Van Persie depuis la touche, à l’encontre de l’arbitre et du VAR, lui valant un carton jaune.

« Ce Van Persie est au bord de la crise de nerfs », juge Derksen le lendemain dans Vandaag Inside. « Il ne fait que jurer, crier et sauter devant son banc. Il a complètement perdu la tête. »

René van der Gijp renchérit : « Cela se produit aussi en Angleterre. La pression doit être énorme sur ces entraîneurs. C’est inévitable. Ils en font de plus en plus, et il n’y a probablement personne pour leur dire : “Hé, assieds-toi un moment. Calme-toi un peu.” »

« Cette pression, on se l’inflige à soi-même. Il faudrait parfois prendre du recul pour mieux analyser la situation », analyse Valentijn Driessen. « Peut-être éviterait-on ainsi de se faire déborder en fin de match. »

« On a l’impression qu’il cherche à prouver quelque chose. Il montre à quel point il s’implique, puis, quand ça marche, c’est l’entraîneur qui s’octroie les lauriers », conclut le chef du service football du journal De Telegraaf.