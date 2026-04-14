Goal.com
En direct
Johan DerksenTalpa
Rian Rosendaal

Traduit par

Derksen craint une « crise de nerfs » pour l’entraîneur : « Il ne fait que crier et insulter tout le monde. »

Feyenoord
R. van Persie

Johan Derksen n’a pas mâché ses mots au sujet de l’attitude de Robin van Persie sur le bord de la touche. Dimanche, lors de la rencontre face au NEC (1-1), l’entraîneur du Feyenoord s’est emporté contre l’arbitre Serdar Gözübüyük, estimant que Philippe Sandler méritait un carton rouge. Cette réaction a visiblement agacé « De Snor ».

Ayase Ueda s’est présenté seul face au gardien Gonzalo Crettaz. Le Japonais a bien contrôlé le ballon avant d’être touché par Sandler. M. Gözübüyük a d’abord totalement ignoré la chute d’Ueda. Une réaction qui a déclenché une violente tirade de Van Persie depuis la touche, à l’encontre de l’arbitre et du VAR, lui valant un carton jaune.

« Ce Van Persie est au bord de la crise de nerfs », juge Derksen le lendemain dans Vandaag Inside. « Il ne fait que jurer, crier et sauter devant son banc. Il a complètement perdu la tête. »

René van der Gijp renchérit : « Cela se produit aussi en Angleterre. La pression doit être énorme sur ces entraîneurs. C’est inévitable. Ils en font de plus en plus, et il n’y a probablement personne pour leur dire : “Hé, assieds-toi un moment. Calme-toi un peu.” »

« Cette pression, on se l’inflige à soi-même. Il faudrait parfois prendre du recul pour mieux analyser la situation », analyse Valentijn Driessen. « Peut-être éviterait-on ainsi de se faire déborder en fin de match. »

Eredivisie
Feyenoord crest
Feyenoord
FEY
FC Groningue crest
FC Groningue
GRO

« On a l’impression qu’il cherche à prouver quelque chose. Il montre à quel point il s’implique, puis, quand ça marche, c’est l’entraîneur qui s’octroie les lauriers », conclut le chef du service football du journal De Telegraaf. 

Publicité