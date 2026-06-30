Derksen annonce un transfert à l'Ajax, Van der Gijp se montre très sceptique

Daley Blind fait son retour à l’Ajax. L’information a été révélée mardi par Wilfred Genee et Johan Derksen dans l’émission « Vandaag Inside Oranje ». La veille, son père, Danny Blind, estimait pourtant qu’un come-back du défenseur de 36 ans à Amsterdam était peu probable.

« J’ai entendu dire qu’il allait à l’Ajax. Il parle espagnol, donc c’est une bonne chose », fait remarquer Derksen, en référence à la nomination de l’entraîneur espagnol Míchel et à la présence du directeur technique Jordi Cruijff, qui a grandi en Espagne.

« L’Ajax ne va pas encore l’annoncer pour l’instant », souligne Genee après avoir écouté Derksen. « Le club veut d’abord finaliser d’autres recrutements. À mon avis, il va bel et bien rejoindre l’Ajax, mais ils ne veulent l’annoncer que plus tard, pour qu’il ne soit pas présenté comme la première recrue. »

« Quand on sait bien jouer au foot comme lui, on peut encore tenir un an en Eredivisie », conclut Derksen. À la même table, Theo Janssen se montre moins enthousiaste.

« Il a 36 ans, bientôt 37. Lors de son précédent passage à l’Ajax, ça ne s’est pas très bien passé, ni pour le club ni pour lui. Blind doit bien réfléchir avant de revenir », prévient Janssen à l’intention du défenseur, dont le contrat expire avec le club relégué de Gérone.

René van der Gijp se montre également sceptique : « Pendant un an, tu vas lire des chroniques qui te diront que tu es trop lent. Que vas-tu en faire ? »

Invité de l’émission « Het Oranje Café », Blind senior a été interrogé sur un éventuel retour de son fils à l’Ajax cet été. « Franchement, je ne sais pas. Cela ne me paraît pas probable, mais je n’en suis pas certain », a répondu l’ancien joueur et entraîneur du club amstellodamois, sans pouvoir se prononcer avec certitude.