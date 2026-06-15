Derksen a craint un moment de vivre un scénario à la Ajax avec Feyenoord, mais il souffle désormais de soulagement

Johan Derksen et René van der Gijp saluent la décision « très judicieuse » de Feyenoord de reconduire son entraîneur Giovanni van Bronckhorst. Le technicien, qui avait offert au club rotterdamois le titre de champion des Pays-Bas en 2017, demeure selon eux l’ambassadeur parfait. Sur le plan sportif, Sipke Hulshoff apporte en outre une solide expérience tactique à la fonction d’entraîneur adjoint.

« J’ai craint un instant que l’on se retrouve dans la même situation qu’avec Jordi Cruijff, que ce directeur technique allait manifestement faire venir un Belge. Mais c’est vraiment ce directeur qui mène la barque », se réjouit Derksen dans Vandaag Inside Oranje, satisfait du travail du directeur du Feyenoord, Dévy Rigaux.

« Je trouve que c’est un excellent choix », poursuit Derksen dans son analyse du nouveau duo d’entraîneurs du Feyenoord. « Van Bronckhorst et Hulshoff ont déjà travaillé ensemble à Liverpool. Et on n’entend que du bien de Hulshoff, on dit qu’il est très efficace. »

Selon Derksen, Van Bronckhorst a beaucoup mûri depuis ses débuts sur le banc. « Il a eu Dick Advocaat comme mentor, puis il a engrangé une solide expérience. C’est bien plus judicieux que de choisir Van Persie », assure-t-il.

Van der Gijp décrit Van Bronckhorst comme la « figure de proue idéale » pour le Feyenoord. « Et que Sipke s’occupe de tous les entraînements et des discussions tactiques. J’ai aussi entendu dire que tout cela ne se passait pas très bien avec Van Bronckhorst. Mais c’est quelqu’un qui peut très bien représenter le Feyenoord. En duo, ça devrait très bien marcher, je pense. »

Henk de Jong, qui a côtoyé Hulshoff à SC Cambuur, salue le parcours de son ancien protégé : « C’est un véritable entraîneur de terrain. Sipke est venu me voir aux Drachtster Boys alors qu’il n’avait que dix-sept ans, et il s’est entièrement formé grâce à ses coachs. »

De Jong, qui fait son retour dans l’Eredivisie de la Vriendenloterij comme adjoint de Cambuur, conclut : « Sipke est vraiment d’un très haut niveau dans les séances d’entraînement et les réunions tactiques. Et peut-être préfère-t-il justement travailler dans l’ombre, en s’appuyant sur ses points forts. »