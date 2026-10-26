Derby d’Istanbul : Osimhen est injouable, Galatasaray bat Fenerbahçe 2-1 et prend le large

Le derby d’Istanbul s’est joué ce soir à 19 h 30, lors d’une rencontre riche en anciens joueurs de Serie A. Le Galatasaray enfonce ses rivaux du Fenerbahçe dans le derby le plus passionné de Turquie, une rencontre marquée aussi par la présence de plusieurs visages familiers du championnat italien. Disputée au RAMS Park d’Istanbul pour la neuvième journée de Süper Lig, la rencontre a vu les locaux s’imposer 2-1 grâce au doublé d’un Osimhen étincelant, qui a rendu inutile le but de Kahveci en fin de match.





Huitième but pour le Nigérian, ancien joueur du Napoli et meilleur buteur de la Supe Lig : les locaux grimpent à 22 points après les neuf premières journées, devant la surprise Amedspor, tandis que les visiteurs restent à 16 points.



