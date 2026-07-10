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Cristiano Ronaldo Jorge Jesus Al-Nassr 2025-26Getty/GOAL
Muhammad Sharaf Eldeen

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Depuis que Fernando Santos a pris les rênes du Portugal, quels ont été les résultats de Cristiano Ronaldo sous sa direction ?

Portugal vs Espagne
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Arabie saoudite

« El Don » a brillé sous la houlette de l'entraîneur chevronné.

Nommé sélectionneur du Portugal ce vendredi en remplacement de Roberto Martínez, Jorge Jesus aborde son nouveau poste avec un atout majeur : il connaît parfaitement le capitaine des « Marins », Cristiano Ronaldo, pour l’avoir dirigé à Al-Nassr.

Les statistiques attestent de l’efficacité de ce duo : sous les ordres de Jesus, Ronaldo a inscrit 29 buts en 33 matchs avec Al-Nassr la saison passée, à raison d’une moyenne de 87 minutes par rencontre.

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La Fédération portugaise de football a officialisé la nomination de Jorge Jesus au poste de sélectionneur, en remplacement de l’Espagnol Roberto Martínez, limogé après l’élimination du Portugal en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, battu 1-0 par l’Espagne.

Le compte officiel de la sélection portugaise sur la plateforme « X » a publié une photo de Jesus, accompagnée de la légende : « Une nouvelle aventure commence aujourd’hui ».

Jesus possède un parcours d’entraîneur exceptionnel s’étendant sur 36 ans : il a dirigé Benfica à deux reprises, ainsi que le Sporting CP, le Flamengo et le Fenerbaçhe.

Ces trois dernières saisons, il a évolué en Arabie saoudite, où il a dirigé Al-Hilal avant de rejoindre Al-Nassr à l’été 2025. Il s’agit toutefois de sa première expérience à la tête d’une sélection nationale.

Au total, il a conquis 25 titres, dont trois championnats du Portugal avec Benfica, un championnat du Brésil avec Flamengo et deux championnats saoudiens avec Al-Hilal puis Al-Nassr.


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