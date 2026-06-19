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Scotland v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir

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Depuis les tribunes, Guardiola observe les « Lions de l’Atlas » et relance les spéculations

Écosse vs Maroc
Écosse
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P. Guardiola
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É.-U.
Espagne

Y a-t-il un indice ?

La présence de l’entraîneur espagnol Pep Guardiola, actuel mentor de Manchester City, au match Maroc-Écosse disputé au stade de Foxborough à Boston, a relancé les spéculations sur son avenir et la possibilité qu’il prenne un jour les rênes d’une sélection nationale.

Les caméras de télévision, qui couvraient la rencontre, l’ont immortalisé en train d’observer attentivement la rencontre depuis les tribunes.

L’entraîneur catalan, actuellement aux États-Unis pour suivre la Coupe du monde, n’a pas voulu manquer l’occasion d’observer de près les « Lions de l’Atlas », dont les performances remarquables en font l’un des outsiders crédibles au titre.

Ce n’est pas la première fois que le technicien catalan est associé à un poste de sélectionneur : on évoquait déjà, à plusieurs reprises, la possibilité qu’il prenne les rênes d’une équipe nationale après son aventure en club, le Maroc étant souvent cité.

Cette présence alimente les spéculations : simple suivi technique d’une sélection de premier plan ou étape prélude à un nouveau défi professionnel, alors que son aventure avec Manchester City touche à sa fin ?

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