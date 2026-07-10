Depuis le portail du Maroc… Deschamps entre dans l’histoire de la Coupe du monde avec un chiffre impressionnant

Didier Deschamps, sélectionneur de l’équipe de France, a inscrit son nom dans l’histoire en guidant les « Bleus » vers une troisième demi-finale consécutive de la Coupe du monde.

Les Bleus ont dominé le Maroc 2-0 jeudi en quart de finale de la Coupe du monde 2026.

Selon le site spécialisé Squawka, il devient le deuxième sélectionneur de l’histoire, après le Brésilien Luiz Felipe Scolari, à atteindre le dernier carré de la Coupe du monde à trois reprises.

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Scolari l’avait déjà accompli à trois reprises, dont deux fois avec le Brésil (2002 et 2014) et une fois avec le Portugal.

De son côté, Deschamps a d’abord atteint le dernier carré en 2018 avant de conduire les Bleus vers le titre, puis a réédité l’exploit en 2022 en terminant vice-champion, avant de se qualifier pour la troisième fois consécutive.

Prochain rendez-vous : les Bleus défieront vendredi le vainqueur du quart de finale Espagne-Belgique.



