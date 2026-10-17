Un attaquant africain rêve de rivaliser avec les stars de la Roshn Saudi League pour le titre de meilleur buteur lors de la saison en cours 2026-2027, bien qu'il évolue dans l'un des clubs qui luttent pour éviter la relégation.

Il s'agit du Guinéen Alexandre Mendy, attaquant d'Al-Faisaly, auteur d'un triplé qui a conduit son équipe à sa première victoire de la saison en Roshn League, face à Al-Khaleej sur le score de 3-2, hier vendredi, lors de la neuvième journée.

Le triplé de Mendy est devenu le deuxième de l'histoire d'Al-Faisaly en championnat saoudien, après celui de l'Albanais Migjen Mimeli, portant son total à 4 buts dans la compétition cette saison.

L'attaquant guinéen a commenté ce sujet dans des déclarations au journal saoudien «Asharq Al-Awsat», déclarant : «J'espère devenir le meilleur buteur du championnat saoudien cette saison.»

Et d'ajouter : «Je veux contribuer, avec mes coéquipiers, à afficher un niveau remarquable qui aide l'équipe à réaliser ses ambitions, la principale étant d'assurer le maintien pour une saison supplémentaire. Ma priorité, c'est de servir l'équipe et le groupe.»

Mendy accuse un retard de 7 buts complets sur l'Anglais Ivan Toney, attaquant d'Al-Ahli, qui occupe la tête du classement des buteurs du championnat saoudien cette saison avec 11 réalisations.

Il est à noter que le Portugais Cristiano Ronaldo, capitaine d'Al-Nassr, a réussi à remporter le titre de meilleur buteur du championnat saoudien à deux reprises lors des 3 dernières saisons, tandis que le Mexicain Julian Quiñones, attaquant d'Al-Qadsiah, a décroché le titre la saison dernière.