La star américaine du tir à trois points Armoni Brooks est revenue sous les projecteurs sur le marché des transferts européen, après que la grave crise financière que traverse son nouveau club, l'ASVEL Villeurbanne, a contraint le club français à revenir sur l'accord conclu avec lui, malgré la signature d'un contrat de deux ans assorti d'un salaire dépassant les deux millions d'euros par an.

Le quotidien espagnol « As » a indiqué que le joueur, âgé de 28 ans et mesurant 1,94 mètre, était sur le point de quitter le club français, qui traverse une période difficile après une saison catastrophique en EuroLigue, avec seulement 8 victoires pour 30 défaites, ce qui l'a poussé à opérer des changements radicaux dans son effectif.

Les problèmes financiers du club français ont placé Brooks sur le point de partir, et il devrait être le prochain sur la liste des départs après Francisco, le joueur originaire de Waco, au Texas, disposant de plusieurs offres alléchantes.

Selon la presse serbe, le Partizan Belgrade s'est retiré de la course pour recruter le joueur, tandis que la concurrence reste vive entre le Real Madrid, l'Étoile Rouge de Belgrade et Valencia Basket.

Le Real Madrid, qui mène une reconstruction en profondeur après sa première saison sans titre depuis 15 ans, a toujours un besoin pressant de renforcer son effectif avec plusieurs joueurs en vue de la saison 2026-2027.

Jusqu'à présent, le club madrilène a enregistré les arrivées de Jaime Pradilla, Mikael Jantunen et Theo Loyfa-Cabarrot, tandis que sont restés dans l'effectif Facundo Campazzo, Andrés Feliz, Sergio Llull, Théo Maledon, Alberto Abalde, Gabriel Procida, Gabriel Deck, Chuma Okeke, Usman Garuba (blessé) et Edy Tavares.

L'option d'un recrutement de Brooks est revenue en force au premier plan, d'autant que le joueur américain correspond parfaitement à ce que recherche le Real Madrid : un ailier offensif doté d'une large expérience du basket-ball européen et capable de faire la différence depuis la ligne des trois points.