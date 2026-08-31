L'Algérien Hicham Boudaoui, milieu de terrain de Nice, se rapproche d'un transfert vers Al-Ittihad, après que les deux clubs sont parvenus à un accord de principe pour la transaction, évaluée à environ 8 millions d'euros, dans l'attente d'une dernière étape avant de finaliser le transfert du joueur vers le championnat saoudien.

Le quotidien français « L'Équipe » a rapporté que Nice et Al-Ittihad ont trouvé un accord au sujet du transfert de Boudaoui, tandis que le club saoudien a obtenu l'accord du joueur âgé de 26 ans. Il ne reste plus qu'à décrocher l'aval du Fonds public d'investissement saoudien, l'organisme qui valide ce type de transferts.

L'approbation finale devrait permettre à Boudaoui de passer sa visite médicale, en vue de signer officiellement ses contrats de transfert vers Al-Ittihad, après que les principales parties se sont entendues sur les détails de l'opération.

Boudaoui s'apprête à tourner une page longue de 7 ans avec Nice, qu'il avait rejoint en provenance du Paradou Algérien, une expérience durant laquelle il a disputé le championnat français et s'est imposé comme l'un des éléments clés du milieu de terrain de l'équipe.

Le transfert du joueur algérien vers Al-Ittihad intervient à seulement un an de la fin de son contrat avec Nice, ce qui a poussé le club français à accepter son départ et à en tirer un bénéfice financier plutôt que d'attendre son entrée dans sa dernière année avec l'équipe.

La transaction n'est désormais plus qu'une question de temps, puisque Boudaoui attend le feu vert final pour passer sa visite médicale, avant l'annonce officielle de son transfert vers Al-Ittihad et le début d'une nouvelle aventure dans le championnat saoudien.