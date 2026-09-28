L'Arabie saoudite aborde son duel très attendu face à l'Irak lors de la troisième et dernière journée de la phase de groupes de la « Coupe du Golfe 27 » avec un avantage psychologique lié au nom de Graham Arnold, le sélectionneur de l'équipe irakienne, qui cherche sa première victoire face à l'Arabie saoudite après avoir échoué à s'imposer lors de ses trois précédentes confrontations contre elle.

Le match de mardi représente la quatrième rencontre d'Arnold face à l'Arabie saoudite, après avoir affronté deux fois cette sélection lorsqu'il était le sélectionneur de l'Australie, puis disputé un troisième duel contre elle durant son mandat à la tête de l'équipe irakienne, sans parvenir à décrocher la victoire dans aucune d'entre elles. Les confrontations précédentes se transforment ainsi en un souvenir peu favorable au technicien australien avant cette nouvelle rencontre.

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La première confrontation d'Arnold face à l'Arabie saoudite avait eu lieu lors des éliminatoires asiatiques qualificatifs pour la Coupe du monde 2022, lorsque l'Australie qu'il dirigeait avait fait match nul et vierge face à l'Arabie saoudite à Sydney, avant que les deux sélections ne se retrouvent à Djeddah, où l'Arabie saoudite était parvenue à décrocher la victoire grâce à un but marqué par Salem Al-Dawsari sur penalty.

Arnold est revenu affronter l'Arabie saoudite pour la troisième fois lors du barrage asiatique qualificatif pour la Coupe du monde 2026, mais la rencontre s'est également terminée sur un match nul et vierge à Djeddah, un résultat qui a offert à l'Arabie saoudite son billet pour le Mondial, tandis que l'Irak s'est retrouvé au barrage intercontinental à la recherche d'un ticket qualificatif.

Ces confrontations revêtent une importance particulière pour l'Arabie saoudite, qui a disputé ses trois précédents matchs face à Arnold sous la direction du technicien français Hervé Renard, en parvenant à éviter la défaite, avec une victoire pour deux nuls. Les souvenirs du technicien australien face à l'Arabie saoudite restent ainsi associés à des résultats lors desquels il n'est pas parvenu à briser la résistance de la sélection saoudienne.

Malgré des circonstances différentes cette fois-ci, Arnold aborde sa quatrième confrontation face à l'Arabie saoudite avec l'obligation d'obtenir un résultat positif avec l'Irak, d'autant que les chances de l'Irak de se qualifier pour les demi-finales restent en suspens, tandis que l'Arabie saoudite dispute la rencontre après avoir déjà validé son ticket pour le tour suivant.

Entre le désir d'Arnold de mettre fin à son bilan négatif face à l'Arabie saoudite et la volonté saoudienne de poursuivre son parcours dans la « Coupe du Golfe 27 » avec un moral élevé, les confrontations précédentes reviennent pour donner à l'Arabie saoudite un coup de fouet psychologique avant le coup d'envoi. Arnold se retrouve ainsi lui-même face à un nouveau test qui pourrait déterminer s'il parviendra enfin à changer l'image associée à ses précédents duels face à l'Arabie saoudite.