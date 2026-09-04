Saoud Kariri, ancienne star d'Al-Hilal et de l'équipe nationale saoudienne, a adressé un message important à la direction d'Al-Ahli et à ses joueurs afin de surmonter la période difficile que traverse l'équipe, et ce, après la lourde défaite face au « Zaïm » sur le score de trois buts à zéro, mardi soir, lors du match reporté de la troisième journée de la Roshn League.

Kariri estime qu'Al-Ahli doit actuellement gérer ses crises internes en dehors du terrain, notamment au vu des critiques dont le club a fait l'objet ces derniers temps, insistant sur la nécessité pour chaque partie d'assumer ses responsabilités sans laisser les problèmes administratifs affecter la concentration des joueurs et leurs performances lors des matchs.

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Kariri a déclaré dans des propos sur le réseau « Thmanyah » : « Ce qui se passe à Al-Ahli est assurément attristant, mais la direction doit dissocier les joueurs de ce qui se passe, et les joueurs doivent eux aussi se concentrer sur le terrain et oublier toutes les affaires extérieures. »

L'ancienne star d'Al-Hilal a insisté sur le fait que ce qui se passe au sein du club ne doit pas se répercuter sur le comportement des joueurs pendant les matchs, expliquant que l'équipe a besoin de davantage d'engagement et de concentration, surtout si elle veut retrouver ses résultats et jouer les titres cette saison.

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Il a ajouté : « Il n'est pas acceptable qu'un joueur, après avoir été remplacé, se dirige vers le vestiaire, c'est une très mauvaise chose. Comme je l'ai dit, les joueurs doivent oublier les revers administratifs qui surviennent afin de revenir sur le droit chemin et de rejouer les premiers rôles. »

Les propos de Kariri interviennent alors qu'Al-Ahli fait face à des pressions croissantes après un début de saison en dents de scie, ayant concédé une défaite face à Al-Khaleej avant de s'incliner trois buts à zéro face à Al-Hilal, se retrouvant ainsi dans l'obligation de réagir rapidement pour retrouver la confiance et redresser la barre.

Kariri estime que la solution ne passe pas uniquement par un changement technique ou le recrutement de nouveaux joueurs, mais par le retour de la concentration et de la discipline au sein du vestiaire, avec la nécessité de dissocier les décisions administratives de ce qui se passe sur le terrain.

Ainsi, le message de l'ancienne star d'Al-Hilal renfermait un conseil direct à Al-Ahli : les problèmes administratifs peuvent être traités en dehors du terrain, mais la réussite de l'équipe exige que les joueurs mettent de côté tout ce qui se passe lorsqu'ils entrent en match, car la persistance de la dispersion pourrait rendre la mission d'Al-Raqi, dans son retour à la compétition, encore plus difficile au fil des journées.