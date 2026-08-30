Depuis la Tunisie : Youssef En-Nesyri visé par une accusation choc à cause de Houssem Aouar !

Le Marocain Youssef En-Nesyri, attaquant d'Al-Ittihad, a fait l'objet d'une accusation choquante de la part d'une des vedettes du football tunisien, à cause de l'Algérien Houssem Aouar, après le match nul face à Al-Fateh (0-0), hier samedi, dans le cadre de la quatrième journée de la Roshn League.

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Aouar a disputé la rencontre avec Al-Ittihad face à Al-Fateh, qui s'est achevée sur un nul vierge, le international algérien continuant d'afficher des prestations en deçà de celles qu'attendait le public d'« Al-Amid » depuis son arrivée au sein de l'équipe.

Tarak Dhiab estime qu'Aouar a besoin d'évoluer à un poste plus proche de l'attaquant, précisément dans un rôle de « 9,5 », afin de pouvoir exploiter ses qualités dans les mouvements entre les lignes, la création d'occasions et le rapprochement de la surface de réparation, au lieu de l'utiliser dans des zones qui réduisent son influence offensive.

L'analyste de « Thmanyah » a expliqué que la réussite d'Aouar à ce poste nécessite la présence d'un attaquant mobile devant lui, ce qu'il ne considère pas suffisamment le cas avec le Marocain Youssef En-Nesyri, qui n'a pas encore offert les prestations attendues de lui avec Al-Ittihad et n'a pas atteint une harmonie complète avec le système de l'équipe.

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Selon la vision de Dhiab, l'inadaptation d'En-Nesyri à Al-Ittihad se répercute directement sur Aouar, car les déplacements de la pointe de l'attaque et l'ouverture des espaces devant lui constituent un facteur essentiel pour libérer les qualités du milieu de terrain algérien, tandis que l'absence de ces espaces conduit à le voir éloigné des zones d'influence.

Dhiab estime que la solution à la crise d'Aouar ne réside pas dans le fait de faire porter au seul joueur la responsabilité de la baisse de son niveau, mais dans la recherche de l'utilisation qui lui convient et dans la liaison de ses rôles aux déplacements de l'attaquant, affirmant que l'amélioration de l'harmonie entre Aouar et En-Nesyri pourrait ramener l'Algérien à l'image qu'attend le public d'Al-Ittihad et offrir à l'équipe des solutions offensives plus efficaces au cours des prochains matchs.