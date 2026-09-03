Le club saoudien d'Al-Ittihad s'est tourné vers un talent marocain, afin de compenser son échec dans la signature de l'ailier algérien Anis Hadj Moussa du club néerlandais de Feyenoord.

Des rapports de presse avaient confirmé que le club de Feyenoord avait refusé une offre d'une valeur de 30 millions d'euros de la part d'Al-Ittihad, pour s'attacher les services de l'ailier algérien, dans un contexte de fermeture du marché des transferts estival et de son incapacité à recruter un nouveau joueur à sa place.

Le réseau « Sky Sports » a indiqué qu'Al-Ittihad était entré en négociations avec le club anglais de Sunderland, afin de recruter son ailier marocain Chemsdine Talbi lors du mercato estival en cours.

Le réseau a précisé que le club anglais était ouvert à un départ de Talbi durant l'été en cours, notamment après l'avoir écarté de sa liste européenne pour la saison actuelle.

Al-Ittihad n'est pas le seul club désireux de s'attacher les services du joueur de 21 ans, puisqu'il devra rivaliser avec les clubs turcs de Galatasaray et de Beşiktaş pour conclure l'affaire, selon le journaliste fiable Sacha Tavolieri.

Al-Ittihad pourrait compter sur la présence dans ses rangs de son attaquant marocain Youssef En-Nesyri, qui évolue au club depuis le dernier mercato hivernal, ce qui pourrait inciter Talbi à le rejoindre.

L'ailier marocain avait rejoint Sunderland lors du dernier mercato estival, en provenance du club belge du Club Bruges, pour 18 millions de livres sterling, disputant 31 matchs avec l'équipe, au cours desquels il a inscrit 4 buts et délivré deux passes décisives.

Al-Ittihad souhaite recruter un nouvel ailier pour animer le flanc droit lors de la saison actuelle, après le départ de sa star française Moussa Diaby vers le club allemand du Bayer Leverkusen, avant-hier mardi.

Le nom du club saoudien a été associé à de nombreux ailiers lors du mercato estival, le dernier en date étant l'Algérien Anis Hadj Moussa, mais il n'est parvenu à recruter aucun d'entre eux jusqu'à présent.