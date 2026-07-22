Les rêves du club d'Al-Ittihad de recruter un remplaçant pour son milieu de terrain brésilien Fabinho sont désormais menacés, en raison de l'entrée d'un géant allemand dans le dossier.

Le journaliste italien Fabrizio Romano a affirmé que le club allemand de l'Eintracht Francfort pousse fortement pour recruter le Nigérian Raphael Onyedika, milieu de terrain du Club Bruges, lors du mercato estival actuel.

Selon un tweet du journaliste italien, publié sur son compte personnel sur le réseau « X », le club d'Al-Ittihad est lui aussi entré dans la course pour recruter Onyedika lors du mercato estival en cours, en envoyant une offre officielle.

Le club belge estime son milieu de terrain nigérian à environ 10 millions d'euros, alors que son contrat avec l'équipe se termine à la fin de la saison prochaine, et qu'il aura la possibilité de signer dans un nouveau club lors du mercato hivernal.

Al-Ittihad cherche à recruter un nouveau joueur au milieu de terrain, après avoir décidé de se séparer de son milieu de terrain brésilien Fabinho, à l'issue de son contrat à la fin de la saison dernière.

Onyedika (25 ans) a affiché un niveau remarquable avec le Club Bruges la saison dernière, disputant 42 matchs toutes compétitions confondues, au cours desquels il a réussi à inscrire 3 buts et à délivrer deux passes décisives.