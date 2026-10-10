Le journaliste saoudien Walid Al-Farraj a poursuivi ses attaques contre le Portugais Cristiano Ronaldo, capitaine d'Al-Nassr, et cette fois le motif en est sa récente polémique en sélection de son pays.

Le conseil de discipline de la Fédération portugaise de football a annoncé ce samedi l'ouverture d'une procédure disciplinaire à l'encontre de Cristiano Ronaldo, sur fond de son départ du rassemblement lors de la dernière trêve internationale, 24 heures avant le match contre le Danemark.

Le conseil a également révélé avoir pris la décision de suspendre temporairement, de manière non automatique, le capitaine d'Al-Nassr, et de classer l'affaire comme « urgente ». Il s'agit de la première sanction officielle en attendant la fin de l'enquête et l'annonce de la sanction définitive.

Walid Al-Farraj a commenté cette décision dans un tweet publié sur son compte officiel sur « X », où il a écrit : « Une leçon importante, personne n'est au-dessus du règlement ».

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Le journaliste saoudien s'en était déjà pris à la star portugaise par le passé, en raison de certains comportements, notamment lors de son absence à plusieurs matches au milieu de la saison dernière de Roshn League.

À l'époque, Al-Farraj avait lancé une attaque virulente contre Ronaldo, affirmant qu'aucun joueur n'était plus grand que le projet du championnat saoudien, quel que soit son nom, et ce en raison de l'opposition de la star portugaise aux transferts d'Al-Hilal lors du mercato hivernal.

Pour rappel, Pedro Proença, président de la Fédération portugaise de football, a affirmé son souhait de voir Ronaldo revenir en sélection lors de la trêve internationale du mois de novembre prochain, malgré sa suspension actuelle.