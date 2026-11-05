Depuis l’Allemagne : Krosche veut aussi faire venir Hardung à l’AC Milan

En Allemagne, on rapporte que Markus Krosche souhaite faire venir avec lui à l’AC Milan le directeur sportif de l’Eintracht, Timmo Hardung.

Les rumeurs et les indiscrétions évoquant l’arrivée désormais imminente de Markus Krosche à l’AC Milan se font de plus en plus insistantes et se confirment : des informations venues d’Allemagne concernent également un proche collaborateur de Krosche, à savoir Timmo Hardung.

Nos confrères de Frankfurt Rundschau rapportent en effet que l’Eintracht Francfort pourrait perdre un autre dirigeant de son secteur sportif. L’intention de Krosche, poursuit Frankfurt Rundschau, est d’emmener avec lui l’actuel directeur sportif Timmo Hardung, qui occupe ce poste à Francfort depuis juillet 2023.