Le Bayern Munich prévoit de renforcer son effectif lors du prochain mercato hivernal avec une recrue de choix en provenance du Barça.

Face à l'intérêt croissant d'autres clubs pour Jamal Musiala et Michael Olise, le club bavarois a commencé à élaborer des plans alternatifs pour recruter un nouvel attaquant.

La chaîne Sky Sports a rapporté que le Bayern Munich prépare ses finances afin de formuler une offre pour s'attacher les services de Dani Olmo, la star du Barça.

Le club allemand nourrit un intérêt de longue date pour Dani Olmo, depuis la période réussie que le joueur a passée pendant quatre ans en Allemagne avec Leipzig, et il a également suivi sa progression continue avec le Barça.





Mais recruter Olmo ne sera pas chose aisée, puisque sa valeur actuelle est estimée à environ 60 millions de livres sterling, soit l'équivalent de 70 millions d'euros.

Olmo a été l'un des éléments décisifs du sacre de l'Espagne à la Coupe du monde 2026, après avoir été titularisé lors de tous les matchs de sa sélection à l'exception de deux d'entre eux, dont la finale, et avoir délivré deux passes décisives durant la compétition.

Après avoir débuté sa carrière avec l'équipe première du Dinamo Zagreb, le joueur de 28 ans a inscrit 29 buts et délivré 34 passes décisives durant sa période avec Leipzig, avant de rejoindre le Barça contre 47 millions de livres sterling en 2024.

Depuis son transfert au Barça, Olmo a marqué 20 buts et délivré autant de passes décisives en près de 100 matchs.

Dani Olmo compte à son actif 12 buts en 58 matchs internationaux avec la sélection espagnole, et son contrat avec le Barça court jusqu'à l'été 2030.