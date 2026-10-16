Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Al Okhdood v Al Hilal : Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Traduit par

Depuis Al-Qadsiah : une légende d'Al-Hilal bat le record historique de Salem Al-Dawsari en Roshan

Salem Mohammed Al-Dossari
Y. Al Shahrani
Al Hilal
Al Quadisiya vs Abha
Al Quadisiya
Abha
Saudi Pro League
Arabie saoudite

Le record du "Tornado" s'effondre

Une légende du club d'Al Hilal a égalé le record historique de son ancien coéquipier Salem Al Dawsari, actuel capitaine du « Zaïm », en Roshn Saudi League.

Al Qadsiah s'est imposé face à son hôte Abha sur le score de 2-1, lors de la rencontre qui les a opposés ce vendredi, au stade Prince Mohammed bin Fahd de Dammam, à l'occasion de la neuvième journée de la Roshn Saudi League.

La rencontre a vu la participation du latéral gauche Yasser Al Shahrani avec Al Qadsiah, entré en jeu pour remplacer l'Ivoirien Ali Diabaté, blessé à la 27e minute de jeu.

Selon la chaîne « Al Arabiya », Yasser Al Shahrani est devenu, grâce à cette participation puis à cette victoire, le joueur comptant le plus grand nombre de victoires de l'histoire de la Roshn Saudi League à l'ère du professionnalisme, avec 213 matches.

Le joueur de 34 ans rejoint ainsi l'autre légende Salem Al Dawsari, qui est également parvenu à décrocher 213 victoires dans l'histoire de la Roshn Saudi League.

Il convient de rappeler qu'Al Shahrani a obtenu la majeure partie de ces victoires avec le club d'Al Hilal, qu'il avait rejoint en 2012 en provenance d'Al Qadsiah et où il est resté 13 ans, avant de revenir au club de la Province orientale en 2025.

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google