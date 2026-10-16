Une légende du club d'Al Hilal a égalé le record historique de son ancien coéquipier Salem Al Dawsari, actuel capitaine du « Zaïm », en Roshn Saudi League.

Al Qadsiah s'est imposé face à son hôte Abha sur le score de 2-1, lors de la rencontre qui les a opposés ce vendredi, au stade Prince Mohammed bin Fahd de Dammam, à l'occasion de la neuvième journée de la Roshn Saudi League.

La rencontre a vu la participation du latéral gauche Yasser Al Shahrani avec Al Qadsiah, entré en jeu pour remplacer l'Ivoirien Ali Diabaté, blessé à la 27e minute de jeu.

Selon la chaîne « Al Arabiya », Yasser Al Shahrani est devenu, grâce à cette participation puis à cette victoire, le joueur comptant le plus grand nombre de victoires de l'histoire de la Roshn Saudi League à l'ère du professionnalisme, avec 213 matches.

Le joueur de 34 ans rejoint ainsi l'autre légende Salem Al Dawsari, qui est également parvenu à décrocher 213 victoires dans l'histoire de la Roshn Saudi League.

Il convient de rappeler qu'Al Shahrani a obtenu la majeure partie de ces victoires avec le club d'Al Hilal, qu'il avait rejoint en 2012 en provenance d'Al Qadsiah et où il est resté 13 ans, avant de revenir au club de la Province orientale en 2025.